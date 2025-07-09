Ãœzerinde hiÃ§bir giysi yoktu... Sadece bir kÃ¼rk manto ve mÃ¼cevherlerle kapÄ±yÄ± Ã§aldÄ±... Yasak aÅŸkÄ±, onu deÄŸil karÄ±sÄ±nÄ± seÃ§ti

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Ama o artÄ±k hayatta bile olmamasÄ±na raÄŸmen sanki hala bu dÃ¼nyadaymÄ±ÅŸ gibi hiÃ§ gÃ¼ndemden inmedi... Belli ki kuÅŸaklar deÄŸiÅŸse bile gencecik yaÅŸta Ã¶lÃ¼mÃ¼ hala haksÄ±zlÄ±k olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AnÄ±sÄ± hala canlÄ±..

Hatta o kadar canlÄ± ki belki kendisinin unutulmasÄ±nÄ± istediÄŸi geÃ§miÅŸ sayfalarÄ± bile hala birer birer ortaya dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor.

YASAK AÅžKININ DUDAK UÃ‡UKLATAN AYRINTILARI

AnladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla 1981 yÄ±lÄ±nda, Ä°ngiltere'nin gelecekteki kraliÃ§esi olarak girdiÄŸi Buckingham SarayÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±ndan boÅŸanmÄ±ÅŸ bir eÅŸ olarak Ã§Ä±kan, henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±nda geride iki kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu bÄ±rakarak bu dÃ¼nyadan giden Prenses Diana'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi...

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Diana'nÄ±n Ã¶zellikle de o dÃ¶nemde veliaht prens olan Charles'tan boÅŸandÄ±ktan sonra sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayat, aslÄ±nda birÃ§ok bilinmezle dolu. Herkes her ÅŸeyi ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla bildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nse de gerÃ§ek pek Ã¶yle deÄŸil.

Ä°ÅŸte onun Charles'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k ve evli sanat taciri Oliver Hoare ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar da gazeteci ve kraliyet biyografi yazarÄ± Sally Bedell Smith'in Substack Royal iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

SEVGÄ°LÄ°SÄ° YAÅžÃ‡A BÃœYÃœK VE EVLÄ°YDÄ°... HER ÅžEYÄ° SIRDAÅžINA ANLATTI

Yazar Smith, o sÄ±rada 32 yaÅŸÄ±nda ve genÃ§liÄŸinin, gÃ¼zelliÄŸinin baharÄ±nda olan Diana'nÄ±n bir anne figÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Leydi Elsa Bowker ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§ok yakÄ±n baÄŸa deÄŸindi.

Diana o sÄ±rada 80'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortasÄ±nda olan Elsa'ya, Charles'Ä±n arkadaÅŸÄ± olan evli sanat taciri Oliver Hoare ile yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar anlatÄ±yordu.

Diana'nÄ±n iliÅŸki kurduÄŸu Hoare 46 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... Bir FransÄ±z petrol ÅŸirketinin varisi olan Diana de Waldner de Freundstein ile evliydi... Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane de Ã§ocuÄŸu vardÄ±.

Bir diplomatÄ±n eÅŸi olan Elsa, Diana'nÄ±n yasak iliÅŸkisinin bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na vakÄ±f oldu. Bunlar arasÄ±nda Oliver'Ä±n karÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiÄŸi iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼lmesi ve onunla birlikte bulunduklarÄ± bir araÃ§tan kendini atmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da var Ã¼stelik.

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OliverÂ Hoare, evliydi ve aynÄ± zamanda Charles'Ä±n da arkadaÅŸÄ±ydÄ±.Â





ONU PARKTA YERE YATIP AÄžLARKEN BULDU

Oliver bir keresinde ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olan karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na gidip ateÅŸi Ã§Ä±kan kÄ±zÄ±nÄ± ziyaret etmek istediÄŸini sÃ¶yledi Diana'ya. Ama Diana onun kÄ±zÄ±nÄ± bahane edip karÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rmeye gittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

O sÄ±rada iki yasak aÅŸÄ±k bir otomobilde seyahat halindeydi: Diana Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemdi. KapÄ±yÄ± aÃ§tÄ± ve kendini arabadan atacak gibi yaptÄ±

Yine Lady Elsa'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Diana kendini hareket halindeki araÃ§tan atmadÄ±. Bir sÃ¼re sonra Sloane MeydanÄ±'nda trafik sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Diana da Ã§antasÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼n eÅŸyalarÄ±nÄ± arabada unutup araÃ§tan indi. Oliver bu olaydan sonra o kadar periÅŸan hale geldi ki kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rmeye bile gidemedi

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Tam Ã¼Ã§ saat boyunca Diana'yÄ± aradÄ± Londra sokaklarÄ±nda. Sonunda da Kensington SarayÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir parkta yere yatÄ±p aÄŸlarken buldu.

ÃœZERÄ°NDE GÄ°YSÄ° OLMADAN SADECE KÃœRK MANTO VE MÃœCEVHERLERLE YASAK AÅžKININ EVÄ°NE GÄ°TTÄ°

Bu iliÅŸki o kadar tutkuluydu ki Diana'nÄ±n, Oliver Hoare'in ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve hiÃ§bir ÅŸey giymeden Ã¼zerinde sadece bir kÃ¼rk manto, mÃ¼cevherler ve taÃ§la sÃ¼slÃ¼ ÅŸekilde gidecek cÃ¼reti gÃ¶stermesine bile neden oldu.

Bedell Smith'in Lady Elsa'ya dayandÄ±rarak anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Diana bÃ¶yle yarÄ± Ã§Ä±plak halde Oliver'Ä±n evine gittiÄŸinde bir gece vaktiydi. Oliver'Ä±n karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ± o sÄ±rada evde deÄŸildi.

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Oliver kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ± ve karÅŸÄ±sÄ±nda o haliyle Diana'yÄ± gÃ¶rdÃ¼. Prenses iÃ§er girdi. Ä°kisi birlikte ÅŸÃ¶mine ateÅŸinin karÅŸÄ±sÄ±nda oturdular.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Diana'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n sevgilileri yani James Hewitt, James Gilbey, Will Carling ve Dodi Fayed ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Oliver iÃ§lerinde en zarif olanÄ±ydÄ±. Ama Hoare'Ä±n kraliyet ailesine bÃ¼yÃ¼k bir sevgi beslediÄŸi de sÃ¶ylenemezdi.

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GÃœVENLÄ°K GÃ–REVLÄ°LERÄ° ONU YARI Ã‡IPLAK YAKALADI

Bu arada Diana'nÄ±n yasak aÅŸkÄ±nÄ± Kensington SarayÄ±'da davet etmiÅŸliÄŸi de var. Bir keresinde Oliver'Ä± arabasÄ±nÄ±n bagajÄ±nda Kensington'a soktu.

BaÅŸka bir seferine de gÃ¼venlik gÃ¶revlileri OliveR'Ä± bir gece yarÄ±sÄ± yangÄ±n alarmÄ± Ã§aldÄ±ktan sonra yarÄ± Ã§Ä±plak ÅŸekilde kaÃ§arken gÃ¶rdÃ¼. O sÄ±rada yakalanmamak iÃ§in bir defne aÄŸacÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen Oliver, karÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lmaya Ã§ok da niyetli deÄŸil... 1994 yÄ±lÄ±nda iliÅŸkiyi bitirmeye uÄŸraÅŸtÄ±.

Ama onu bÄ±rakmak istemeyen Diana Oliver'Ä±n Chelsea'daki evini kelimenin tam anlamÄ±yla telefon aramalarÄ±na boÄŸdu. Sonunda karÄ±sÄ±nÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine Oliver polisle baÄŸlantÄ± kurdu. Diana'nÄ±n Kensington SarayÄ±'ndaki Ã¶zel telefonundan Hoare'Ä±n evine 300 kez arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Zaten Diana da Martin Bashir'e verdiÄŸi o Ã¼nlÃ¼ rÃ¶portajda altÄ± ay ile dokuz aylÄ±k bir sÃ¼re boyunca Oliver'Ä± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bunu takÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Diana, sÄ±rdaÅŸÄ± Leydi Elsa'ya Oliver ile birlikte Ä°talya'da yaÅŸamayÄ± hayal ettiÄŸini anlattÄ±. Ama elbette bu hayali asla gerÃ§ek olmadÄ±.

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