Uzayda film çekecekler

Deadline dergisinin haberine göre ünlü aktör Tom Cruise, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX porgramı yardımıyla uzayda bir aksiyon filmi çekmeyi planlıyor.

Projenin daha ilk aşamalarında olduğu, Cruise ve Musk'ın NASA'yla birlikte çalıştıkları belirtildi. Dergi, Cruise'in başrolünde yer aldığı ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible) serisinin bir devam filmi olmayacağını da aktardı.

Film çekimleri gerçekleşmesi durumunda, uzayda çekilen ilk film olacak. En tehlikeli sahnelerde dahi dublör kullanmamasıyla bilinen Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin dördüncü filminin sahneleri için Dubai’deki Burj Khalifa binasının tepesine yakın bir noktada çekim yapmıştı.

Hollywood yıldızı, Görevimiz Tehlike 6 filmindeki bir aksiyon sahnesinin çekimlerinde atlamaya çalıştığı sırada binaya çarparak sakatlanmıştı.

Havacılık şirketi SpaceX, 2002 yılında Tesla CEO’su Elon Musk tarafından kuruldu. Musk, Dünya ve Mars arasında uzay taşımacılığını gerçekleştirmek için kurduğunu açıklamıştı.