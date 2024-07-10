Uzaktan bir muhabir çekmişti bu fotoğrafı... Değişik ve tehlikeli bir deneyimdi!

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Oyuncu Cem Davran yıllar önce sokakta yaşayanların hayatını incelemiş ve edindiği tecrübeleri kaleme almıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini o günlere götüren Davran, fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Yıllar önce Tempo dergisi için sokakta yaşayanların ve tinercilerin arasına girip bir gün onlarla geçirmiş ve izlenimlerimi hikâye kıvamında yazmıştım. Değişik ve tehlikeli bir deneyimdi. Uzaktan muhabirin tele ile çektiği fotoğraf bu. Takma ismim Sivaslı Sedo olmuştu, yazı da bu başlıkla yayınlandı. Birkaç aksilikle günü tamamladık ta ki bir tanesi kim olduğumu anlayana kadar."

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İkizlerin deniz keyfi

Geçen ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’i kucaklarına alan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Çeşme’de tatil yapıyor.

Ünlü çift önceki önceki gün Fun Beach’te minik ikizleriyle birlikte denize girdi. 5 aylık olan ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir dedeleri İbrahim Tatlıses’e benzetildi. (Deniz BOY)

Sahilde sohbet

Sergen Yalçın, Bodrum’da tatile çıktı. Ünlü teknik direktör, Türkbükü’nde özel bir plajda kız arkadaşıyla görüntülendi. Gün boyu şezlongunda güneşlenen Yalçın yanındaki esmer güzelle koyu bir sohbete daldı.

Çantamda ne var?

Aybüke Pusat, önceki gece Etiler’deki bir mekâna elinde sepet çantasıyla geldi. Ünlü oyuncu muhabirlerin çantasının içinde neler olduğunu sorması üzerine “Kanalıma hoş geldiniz” diye esprili bir yanıt verdi.

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Pusat daha sonra “Sepet çantam nasıl? İçinde fotoğraf makinem var. Makinemin içinde sosyal medyada paylaşmadığım fotoğraflarım var” dedi. (Sayit DURMAZ)

Takipten çıktı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın evliliğinde kriz çıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre Wanda Nara, Icardi’ye boşanma davası açtı.

Nara sosyal medya hesabından da eşini takip etmeyi bıraktı. Icardi ise hâlâ eşini takip etmeye devam ediyor. İkili daha önce de kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişti.

Babamla düet yaptım

Çağlayan Topaloğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Topaloğlu, yeni şarkısı “Yangın Var”ın çok güzel tepkiler aldığını söyledi. Şarkıcı, babası Mustafa Topaloğlu ile düet yaptığını açıkladı:

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“Yıllardır konuşuruz. Bu zamana nasip olduk. Okumaları bitti, klibi çektik. Harika bir proje oldu. Herkes çok beğenecek.”