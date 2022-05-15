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Uzaklaştırma kararı aldırıp hapsini istedi

#Ümit Aslan#Ceren Hindistan#Mahkeme
Uzaklaştırma kararı aldırıp hapsini istedi
Özge Eğrikar

Ümit Aslan ile oyuncu Ceren Hindistan bir dönem sevgili olmuş, bu beraberlikten bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

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Eski sevgililer, mahkemelik oldu. Aslan, Aile Mahkemesi’ne başvurarak Hindistan hakkında korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre, oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Aslan’ı karalamaya yönelik paylaşımlarda bulundu:

Ceren Hindistan’ın müvekkili rahatsız etmeye çalıştığı açıktır. Müvekkilin adını, ticari itibarını ve manevi bütünlüğünü hedef gösteren Hindistan’ın, hukuka aykırı eylemleri korkutucu bir hal almıştır. Korunma kararı verilmesini istiyoruz.” Talebi haklı bulan mahkeme, oyuncuya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi. Hindistan’ın tedbir kararını ihlal ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren Aslan bu defa ‘zorlama hapsi’ talep etti. Ancak mahkeme, somut delilin bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

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#Ümit Aslan#Ceren Hindistan#Mahkeme

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