Uzak diyarlara kaçıp hayata yeniden başlamıştı… 4 yılda 3 çocuğu oldu, babalarını hala kimse bilmiyor

Ayrıldığı kocasıyla birbirlerine karşı açtıkları hakaret ve tazminat davaları televizyonlardan yayınlanmış, aylarca süren bu inanılmaz süreç boyunca ikisinin adı da manşetlerden inmemişti.

Amber Heard, 2015’te evlenip 2017’de ayrıldığı eski eşi Johnny Depp ile çok konuşulan davaları sona erdikten sonra Hollywood’a da ülkesine de veda edip İspanya’ya yerleşmişti.

Burada kendine yeni bire hayat kuran Amber Heard 2021’de kızı Oonagh'ı kucağına aldı.

Kızıyla evinde yemek hazırlarken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Amber Heard 4 yaşına basan Oonagh'ın yüzünü de böylece göstermiş oldu.

Amber Heard herkesi şaşırtan, herkesten gizlediği bu bebeğe kavuştuğu günlerde “kendi şartlarıyla" annelik yapmak istediğini söylemişti ve kızının doğumunu “hayatımın geri kalanının başlangıcı” diye adlandırdı.

Anneliğe iyice ısınan, yıllarca spot ışıklarının altında yaşadıktan sonra İspanya’da oldukça rahat bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard bu yılın başlarında da ikiz bebekleriyle ortaya çıktı.

Agnes ve Ocean adını verdiği ikizleriyle birlikte üç çocuk sahibi olan Amber Heard mayıs ayındaki Instagram gönderisinde "2025 Anneler Günü asla unutamayacağım bir gün olacak. Bu yıl, yıllardır kurmaya çalıştığım ailenin tamamlanmasını kutlamanın tarifsiz sevincini yaşıyorum” diyerek yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla paylaştı.

Amber Heard 4 yaşındaki kızı ve 6 aylık ikizlerini taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirid. Ünlü oyuncu daha önce sağlığının anne olmaya ve doğum yapmaya uygun olmadığını açıklamıştı.

Güzel yıldızın çocuklarının babalarının kim olduğu ise hâlâ muamma. Amber Heard herkesten uzakta büyüttüğü çocuklarının babalarının kimliği asla açıklamadı.

Kızı Oonagh doğduğunda babasının Amber Heard’ün bir dönem sevgili olduğu Elon Musk olabileceği söylendi ancak iki taraf da bu iddialara cevap vermedi.

Amber Heard boşanma davası açarken Johnny Depp’ten şiddet gördüğünü söylemişti. 2017 yılında resmen boşanan çiftin ayrılığı olaylı oldu ve her iki taraf da birbirlerine yönelik kamuoyuna yansıyan ciddi iddialarda bulundu. Sular durulacak diye beklenirken Johnny Depp eski karısı Heard'e iftira ve karalama davası açtı. Bu davanın kaynağı da amber Heard’ün evlilikleri ve sonrasında yaşadıklarını kaleme aldığı bir gazete makalesiydi. Ve ünlü oyuncu eski kocasına çok ağır suçlamalarda bulunmuştu. Dava televizyon ekranlarından canlı yayınlandı, her gün gazete manşetlerine taşındı ve yaşananları takip edenler ikiye bölünüp kimi Johnny Depp’in kimi de Amber Heard’ün tarafını tuttu. Mahkeme jürisi, Heard'ün Depp'i karaladığına ve Depp'e 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verirken, Depp'in de aynı şekilde Heard'ü karaladığına hükmederek Heard'e de 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. En sonunda eski eşler anlaşmaya vardı, Amber Heard Johnny Deppe’e 1 milyon dolar ödedi, Depp de bu parayı hayır kurumlarına bağışladı. ARALARINDAKİ BİTMEYEN DAVA YILLARCA UNUTULMAYACAK