Uykusuz gecelerde büyük buluşmaya hazırlanıyor... Bu rakip kimseye benzemez! Gelip gitse de rahata ersek

Bu bir yana... Ama Kate'in bir başka avantajı daha var... Uzun boyu ve üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen inceliğini koruduğu fiziği.

Her ne kadar bazı kişiler tarafından çok zayıf bulunsa da Galler Prensesi Kate Middleton için bir avantaj bu durum...

Çünkü üzerindeki kıyafetleri "benim" diyen bir top model kadar güzel taşıyor. Üstelik o elbiseler ne kadar modası geçmiş, sıkıcı olursa olsun.

Özetle Kate Middleton incecik fiziği, doğal zarafeti sayesinde podyumda salınan mankenlerin bile imrenerek bakacağı bir kadın.

GİTTİĞİ HER YERE DAMGASINI VURUYOR

Bu yüzden de ünlü moda firmaları onun kıyafetlerini giymesini heyecanla bekliyor. Çünkü bir kıyafet Kate'in üzerinde bir kere görüldüğünde hem online mecralarda hem de mağazalarda kapış kapış gidiyor... Zaten 'Kate etkisi' tam da böyle bir şey...

Diğer yandan özellikle resmi davetlerde diğer bütün kadın konukları geride bırakıyor Middleton… Hele o taçlarından birini takıp ortaya çıktığı zaman.

Böyle ortamlarda bu tür davetlerin ev sahibi Kral Charles ile daha gösterişli takılar takan Kraliçe Camilla'yı bile gölgede bırakıyor. Üstelik de bunu kolayla yapıyor.

Ama bu kez Kate'in işi gerçekten zor... Hem de çok zor... Çünkü 16 Eylül ise 18 Eylül arasında çok güçlü bir rakiple aynı "arenada" karşı karşıya gelecek. Bu yüzden de hazırlıkları her zamankinden daha hummalı bir şekilde sürüyor.

BU KEZ RAKİP ÖYLE KOLAY BİRİ DEĞİL

Peki kim bu Kate'i aylar öncesinden hararetli bir gardırop hazırlığına sokan kişi: ABD Başkanı Donald Trump'ın karısı Melania Trump elbette!

Donald ve Melania Trump'ın İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret 16 Eylül'de başlıyor.

Kate, kocası Prens William ile birlikte Trump çiftini Windsor Kalesi'nde karşılayacak. Sonra da resmi bir törenle Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya takdim edecek Galler çifti.

Ardından da Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, Trump çiftiyle öğle yemeğinde buluşacak.

Sonrasında akşam da ziyaretin en gösterişli ve heyecanlı kısmına sıra gelecek. Donald ve Melania Trump ile birlikte başka önemli konukların da katılacağı resmi devlet yemeği var.

HER TÜR KIYAFETİ ÇOK İYİ TAŞIYOR

Zaten dünyanın en şık ve iddialı giyinen kadınlarından biri olan Melania Trump ile Kate'in giyim kuşam konusundaki en büyük mücadelesi o yemekte olacak.

Bir sonraki gün de Kate, Melania Trump'a Frogmore Bahçeleri'nde ev sahipliği yapacak..

Özetle ikisi de stil ikonu olarak nitelendirilen Kate Middleton ile Melania Trump, belki de Donald Trump'ın resmi gezisinde olup biten ciddi siyasal gelişmeleri bile gölgede bırakacak renkli anlara imza atacak.

İster misiniz Kate Middleton ile eski bir model olan 55 yaşındaki Melania Trump'ın bu tür davetlere de moda tarihine de damgasını vuran anlarını daha doğrusu kıyafetlerini hatırlayalım.

Melania Trump 2019 yılında eşi Donald Trump ile birlikte bir İngiltere ziyaretine katılmıştı. O gezi için özem hazırlanan bavulundaki kıyafetleriyle de herkesi gölgede bırakmıştı. Ondan birkaç yıl sonra bu gezide giydiği beyaz kıyafetin bir benzeri Prens Harry'nin karısı Meghan Markle tarafından giyildi.

Melania'nın en çok akılda kalan kıyafetlerinden biri bu kırmızı elbise oldu.

Trump çifti onuruna düzenlenen resmi yemekte bütün kadınlar beyaz giyinmişti. Ama Melania, 1960'ların çizgilerini yansıtan bu beyaz elbiseyle hepsini gölgede bıraktı.

Bu da Melania'nın aynı gezide giydiği ve döneminde çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.

Kate'in bu tür karşılamalarda en çok konuşulan kıyafeti bu oldu... Güney Kore Devlet Başkanı'nı karşılama töreninde otomobilden inerken eteği yukarı çıktı ve bacakları da objektiflere böyle takıldı. O süreçte hiç hata yapmayan Kate'in bacaklarını bilerek gösterdiğini söyleyenler bile oldu.

Kate Middleton bu yıl Katar Şeyhi ve eşini ağırlarken daha muhafazakar bir kıyafet giydi. Ama bu kez de takılarıyla konuşuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve karısını karşılama törenine Kate, ünlü bir Fransız markanın imzasını taşıyan bu kıyafetle katıldı.

O günün akşamında gerçekleşen devlet yemeğinde ise kırmızılara büründü.