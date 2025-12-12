Uygunsuz aşk iki ocağı söndürmüştü... Gizli buluşmalar bitti ama huzur yok... Karısını benimle aldatan beni de başkasıyla aldatır!

Haberin Devamı

İşte onların aşkı da böyle başladı aslında. Tanışıp birbirlerinden hoşlandıklarında ikisi de başkalarıyla evliydi... Yuvaları, eşleri ve sorumlulukları vardı ama o kalp çarpıntısına fazla karşı koyamadılar.

Bu uğurda ikisi de yuvasını yıktı, geride kırık kalpler bıraktı. Sonunda gizli saklı yaşadıkları yasak aşklarını da gözler önüne çıkardılar.

Ama görünüşe göre ikisine de rahat, huzur yok. Özellikle de kıskançlık ateşiyle yanıp tutuşan birine.

SOYUNMA ODASINDA GİZLİ BULUŞMALAR BİTTİ

Bu anlattığımız, bu yıla damgasını vuran bir aşkın kahramanı olan Sutton Foster ile Hugh Jackman'ın öyküsü...

Aynı müzikalde sahneye çıkarken başlayan aşklarını soyunma odasında gizli buluşmalarla sürdüren çift, sonunda "yeraltından" çıktı.

Jackman, 27 yılık karısı Deborra Lee Furness'ten, Foster da kocası Ted Hughes'tan boşandı. Artık ikisi de her yerde el ele ve göz göze.

Ama diğer yandan bu ilişkinin kusursuz olduğu da söylenemez. Hem de cicim aylarında...





KISKANÇLIKTAN İÇİ İÇİNİ YİYOR

İleri sürülenlere göre Sutton Foster'ın içi içini yiyor. Çünkü, kendisi uğruna karısı Deborra Lee'yi aldatan Hugh Jackman'ın gün geldiğinde kendisini de başkası için aldatabileceğini düşünüyor.

Sutton Foster'ın gündüz vakti hem de uykuya bile dalmadan kabus görmesinin nedeni de Jackman'ın Song Sung Blue adlı filmdeki rol arkadaşı Kate Hudson ile sergilediği flörtöz tavırlar.

46 yaşındaki Kate Hudson ile 57 yaşındaki Hugh Jackman gerçekten de kırmızı halıya birlikte çıktıklarında samimi görüntüler sergiliyor.

Hatta birlikte katıldıkları bir özel gecede, filmde canlandırdıkları karakterlerin etkisinde kalıp kendilerini gerçekten evli bir çift gibi hissettiklerini bile saklamadılar.

İşte onların bu yakınlığı ve samimiyeti de Sutton Foster'ı çileden çıkarıyor. Daha açık bir deyişle içi içini yiyor.

ASLINDA SEVGİLİSİNİN GÜVENİLMEZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Bir kaynak aslında ikisinin de kötü niyetli olmadığını belirtip ne Jackman'ın Foster'ı, ne de Hudson'ın nişanlısı Danny Fujikawa'yı aldatmak gibi bir niyeti olduğunu söyledi.

Yine de Kate Hudson, sıcakkanlı ve konuştuğu insanlara temas etmeyi seven biri olduğu için samimiyetin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu da gizlemedi.

Diğer yandan söylenenlere göre Sutton Foster ise ilişkisi konusunda çok fazla korumacı davranıyor.

Ayrıca 50 yaşındaki Foster'ın çekindiği başka bir ayrıntı daha var.

The Music Man adlı müzikalde birlikte çalıştığı ve aşka düştüğü Hugh Jackman'ın bu gibi konularda güvenilmez biri olduğunu da herkesten iyi biliyor.

İşte bu yüzden de filmdeki rol arkadaşı Kate Hudson ile samimiyetini ilerletmesini hatta gün gelip kendisini aldatmasını da bir kabus gibi kafasının içinde evirip çeviriyor.

Sutton Foster, Hugh Jackman'ın çok da güvenilir biri olmadığını düşünüyor. Ona göre karısını aldatan biri günü gelir kendisini de aldatır. Konuşulanlara göre Kate Hudson ise nişanlısı Danny Fujikawa ile ilişkisini korumak için elinden geleni yapıyor. Çünkü onunla çok mutlu.





ESKİ KARISI SÖYLEMİŞTİ: BİR GÜN AŞKI GELİP GEÇECEK

27 yıllık karısı Deborra Lee Furness ile evliliği sırasında hep örnek bir aile babası olarak görülen Jackman'ın ihaneti ortaya çıktığında doğrusu herkes çok şaşırmıştı. Nedense onun böyle bir adım atmasını kimse beklememişti.

Ama yollarını ayırdıktan sonra Deborre Lee Furness, Jackman'ın evlilikleri sırasında kendisine sadık olmadığını ima eden bir açıklama yapmıştı.

Bu arada Sutton Foster'ın korkusu ve bunun artık konuşulmaya başlanması akıllara Jackman'ın eski karısı Deborra'nın başka bir açıklamasını daha getirdi.

Deborra Lee Furness "Hugh şimdi çok aşık. Ama bu aşkın ateşi söndüğünde durum değişecek, kendine başka limanlar arayacak" diye konuşmuştu.