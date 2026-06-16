Üvey babası annesini dövüyor, onu taciz ediyordu… 8 yaşında barlarda şakı söylemeye başladı... Ünlü şarkıcının hayatı bir trafik kazasıyla değişti…

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Ancak geçirdiği zor çocukluk ve gençlik yıllarını düşününce bu noktaya gelmesine kendisi bile hâlâ şaşırıyor… O bir yandan kendine muhteşem bir kariyer inşa ederken bir yandan da hâlâ üvey babasının elinden kurtulabilmek için büyük mücadeleler veren, tacize uğrayan ve bunun travmasını üzerinden senelerce atamayan o genç kadını da içinde yaşatmaya devam ediyor.

100 milyondan fazla albüm satışı ile "Country Pop Kraliçesi" unvanını kazanan yıldız şarkıcı Shania Twain kâbus dolu çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlattı.

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Ünlü şarkıcı, Kanada'da dört kardeşi, annesi Sharon ve üvey babası Jerry Twain ile yoksulluk içinde büyüdüğü zorlu çocukluğu hakkında açık sözlü davrandı.

Shania henüz 11 yaşındayken üvey babası Jerry annesi Sharon'ı bayılana kadar dövdü ve ardından kafasını defalarca tuvalete soktu.

Shania Twain annesini kurtarmak isteyip üvey babasının sırtına bir sandalye fırlattı ama sonunda üvey babasından yumruk yedi.

Ünlü şarkıcı sadece şiddet görmüyor bir yandan da istismara uğruyordu. Shania Twain üvey babasının kendisini zorla evde üstsüz dolaştırdığını ve cinsel istismara maruz bıraktığını söyledi.

Çocukluk travmasını anlatan Shania Twain The Times'a verdiği röportajda “Kesinlikle kendimi asla şiddet içeren bir ilişkiye sokmayacağımı fark ettiğim birçok an oldu." dedi ve acı dolu günlerini anlattı.

“Zaten kendi kalkanımı ve kendimi savunma konusunda kendi özgüvenimi oluşturuyordum. Bunu kendisi için yap(a)mayan bir anneyi izliyordum ve ben annem gibi olmayacaktım. Onu korumaya çalıştım, onun için üzüldüm, ama gerçekten yapabileceğim tek şey bu döngüyü kendim kırmaktı.”

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Shania Twain kariyerine sekiz yaşındayken, son siparişlerden sonra barlarda şarkı söyleyerek başladı. Alkollü içeceklerin servis edildiği sırada reşit olmayanların sahne almasına izin verilmediğini açıklayan ünlü şarkıcı annesinin onu gece yarısı sahnesine çıkardığını söyledi.

“İstemediğim yerlerde sıkışıp kalıyordum. Duman dolu barlar, sahneden inen striptizciler. Çok savunmasızdım.”

Ünlü şarkıcı 1983'te liseden mezun olduktan sonra hiç beklemediği bir telefon almış, annesinin ve üvey babasının bir trafik kazasında öldüğünü öğrenmişti.

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Daha 10 yaşındayken şarkı yazmaya başlayan Shania Twain bir anda hem öksüz hem de yetim kalan kardeşlerinin bakımını üstlenmek zorunda kalmıştı. Bir süre şarkıcılık hayallerini rafa kaldırıp onlara bakabilmek için bulduğu her işte çalıştı.

Kardeşlerine bakabilmek için Ontario'daki "Deerhurst Resort" adlı tesiste sahne alarak profesyonel olarak şarkı söylemeye ve ailesini geçindirmeye devam etti.

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1993’te, kardeşleri büyüyüp kendi yollarını çizdikten sonra bir demo kaset hazırladı. Bu kaset sayesinde Mercury Nashville plak şirketiyle sözleşme imzaladı. Dünyaya Eilleen Regina Edwards olarak gelen ünlü şarkıcı plak şirketinin isteğiyle adını Ojibwa yerli dilinde "Yoluma Gidiyorum" anlamına gelen Shania olarak değiştirdi.

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1995 tarihli ikinci albümü The Woman in Me dünya çapında multi-platin albüm serisi elde etti ve Shania'yı küresel bir süperstar haline getirdi.

2023'te Shania, üvey babasının çocukken kendisini taciz etmesinin onda bıraktığı kalıcı travmasını anlatmış ve bu tacizin onu vücudundan utanmasına neden olduğunu itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcı bu yüzden son albüm kapağı için çıplak poz verdiğini de itiraf etti ve "Kendimin patronuyum," dedi.

"Bu aslında çocukken taciz edildiğimi söylemekle ilgili. Üvey babam üst bölgeme dokunur ve beni tişörtsüz bırakırdı ve ben zaten olgunlaşmaya başlamıştım. Kendi tenimde olmaktan kaçma isteği, utanç verici ve korkunç bir şey. Kendi tenimde kendimi sevmeye ve bunu gerçekten kucaklamaya, bundan utanmamaya veya çekinmemeye başlamanın zamanı geldi. Ben buyum.”

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