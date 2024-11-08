Utangaç gülümsemesi uçup gitti...Saçlarını açtı, kendini gençlik aşkının kollarına bıraktı

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Uzun bir süredir ailede bu görevi Galler Prensi William ama daha çok karısı Galler Prensesi Kate Middleton üstlenmiş durumda.

Özellikle Prens Harry ile Meghan Markle'ın ABD'ye taşınmasından sonra Galler çiftinin ve hatta çocuklarının omuzlarına binen bu yük biraz daha ağırlaştı.

Diğer yandan onlar da artık 40'lı yaşlarına geldi. Üstelik ailede de yeni ve genç nesiller yetişiyor. İşte bunlardan biri var ki son birkaç yıldır planlı bir şekilde ön plana çıkıyor.

Aslında onun fazla bir şey yapmasına da gerek yok. Çünkü tam da yaşıtlarının ilgisini çekebilecek bir aile üyesi bu.

HALK ONA 'İNGİLİZ GÜLÜ' DİYOR

Halk arasında 'İngiliz gülü' olarak adlandırılan, basının da 'tacın üzerindeki mücevher' diye tanımladığı bu kişi, Kral Charles'ın en sessiz, sakin ve kurallara uyumlu kardeşi Edward ile karısı Sophie'nin kızı Lady Louise Windsor.

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Annesi zaten Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği gelini, babası da hiç sorun çıkarmayan, çıkarsa bile bunu dışarı belli etmeyen tek çocuğu. Zaten aile olarak da öyle fazla büyük çıkışları yok.

Lady Louise Windsor'a gelirsek...

Epeydir aile etkinliklerine katıldığında dikkatleri üzerine çeken genç kız bugün 21 yaşına giriyor.

Kuzeni William ve karısı Kate Middleton gibi İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan Louise, yeni yaşını ailesiyle de arkadaşlarıyla da kutlayacak.

Ama büyük ihtimalle yine kendi içinde gösterişli de olsa kamuoyunun gözüne fazla batmayacak şekilde kutlayacak.

ARTIK BİR ERKEK ARKADAŞI BİLE VAR

Yaşı giderek büyüdüğü ve aile etkinliklere daha fazla katıldığı için Louise de eskisinden çok daha fazla dikkat çekiyor. Tabii üniversite hayatı da bunun dışında değil.

Hatta bu yılın başında yapılan bir partide çekilen fotoğrafları da gün yüzüne çıktı Louise'in.

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Orada da ortaya çıktığı gibi genç kızın artık bir erkek arkadaşı bile var. Louise, bir süredir okul arkadaşlarından biri olan Felix da Silva-Clamp ile yakınlaştı. O karelerde de bu durum gün yüzüne çıktı zaten.

Felix, Louise'in annesi Edinburgh Düşesi Sophie ve babası Edinburgh Dükü Edward ile de tanıştı. Hatta aile onu öylesine kabullendi ki Louise'in dedesi Prens Philip'ten miras aldığı atlı araba yarışlarında da onu desteklemek için yanında yer alıyor.

YILDIZI GİDEREK DAHA FAZLA PARLIYOR

İngiliz kraliyet ailesinin son dönemde yıldızı giderek parlayan genç kuşak üyelerinin başında geliyor Lady Louise Windsor.

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Ailenin önde gelen üyelerinin tam kadro bir araya geldiği Trooping The Colour onun en son halkın karşısına çıktığı etkinlik oldu.

Bu yıl 14 Haziran'daki etkinliğin en çok dikkat çeken katılımcısı Kate Middleton oldu. Kanser tedavisi gördüğünü açıkladıktan altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı o gün Kate. Bütün gözler ondaydı ama bu arada hayranları Louise'i de kaçırmadı. O gün Kate'in ardından genç kız da çok konuşuldu.

O törende bu kadar dikkat çekmesinin nedeni üzerindeki kıyafetti. Daha doğrusu amcası Charles'ın taç giyme töreninde de giydiği aynı kıyafetle Trooping The Colour'a da katılmıştı. Özetle eskileri giyip gitmişti Louise Windsor.

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Kral Charles'ın ortanca kardeşi Andrew'nun yarattığı skandalların ardından geri plana çekilmesiyle birlikte daha fazla görünür hale gelen en küçük erkek kardeşi Prens Edward ile karısı Sophie sayesinde Louise'in de yıldızı parladı.

GİTTİKÇE YAŞLANAN YAŞI AİLEYE TAZE NEFES

Babası, dedesi Prens Philip'ten miras kalan Edinburgh Dükü unvanını aldıktan sonra daha fazla dikkat çekmeye başladı Louise.

Aslına bakılırsa öyle çok da göz önünde olmayı sevmeyen 21 yaşındaki Louise Windsor, ailenin "sessiz" güçlerinden biri....

Sarı saçları, mavi gözleri ve uzun boyuyla "İngiliz gülü" olarak anılan Lady Louise, özellikle amcası Charles'ın taç giyme töreninde çok dikkat çekmişti.

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Kraliyet uzmanları şimdi bu iki genç üyenin daha fazla ön plana çıkıp ailenin tökezleyen imajına taze bir soluk getirmesi gerektiğini ifade ediyor.

GİDEREK DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKİYOR

Genellikle sakin bir hayat süren ve çok gerektiğinde kamuoyu karşısına çıkan Louise Windsor, özellikle de Charles'ın taç giyme töreni sırasında çok fazla dikkat çekti.

Hatta Kate Middleton ile birlikte o günün en çok konuşulan kişisi oldu.

Tıpkı dünkü Trooping The Colour etkinliğinde de olduğu gibi!

Birçok kişi Louise hakkında "Tam bir İngiliz gülü. Keşke Charles ona daha fazla kraliyet görevi verse" diyerek görüşünü belirtti.

HARRY VE MEGHAN YOK... KATE ESKİSİ GİBİ DEĞİL... AİLEYE YENİ YÜZLER GEREK

Aslında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra dağılacağı ileri sürülen İngiliz kraliyet ailesi başlarda işi gayet iyi götürüyordu. Ama sonra ellerinde olmayan nedenlerde tökezlemeye başladılar.

Önce Kral Charles kansere yakalandı. Tam da bu sırada Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Zaten iki ay sonra da kanser tedavisi haberi geldi...

Belki Harry ile karısı Meghan görevlerini bırakmasaydı bu kadar büyük bir boşluk doğmayacaktı. Ama onlar ABD'de yaşadığı üstelik aileyle araları iyi olmadığı için tekrar monarşi sahnesinde yer almaları mümkün değil.

Charles bir ara ortanca kardeşi Andrew'nun kızları Eugenie ve Beatrice'e güvense de onları görenlerin aklına hemen babalarının skandalları geldi. Durum böyle olunca da ailenin ayakta kalması ve genç kuşaklarla bağını koruması için yeni isimlere gereksinim doğru.

İşte daha gencecik bir kız olan, adı hiçbir skandala ya da aykırı olaya karışmayan, üstelik epeydir halkta belli bir karşılığı olan Lady Louise Windsor bu şekilde öne çıktı. Üstelik annesi Sophie'nin Kraliçe 2. Elizabeth ile yakınlığı da düşünülünce gayet uygun biri Louise.

KATE İLE WILLIAM EVLENİRKEN NEDİME OLDU

Aslında mensup olduğu aile itibariyle Louise, daha küçüklüğünden bu yana dünya kamuoyunun karşısında.

Ama yaşı ve anne- babasının konumu gereği hep geri planda kalıyordu. Bir yandan kendisi büyüyüp diğer yandan anne ve babasının konumu yükselince o da daha fazla dikkat çeker hale geldi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük iki torunundan biri olan Louise,- ki diğeri kardeşi James- Prens William ile Kate Middleton'ın 29 Nisan 2011'deki düğününde nedimelik yapmıştı.

O zaman küçücük bir çocuk olan Louise, tören sonrasında gelin ve damat ile Buckingham'ın balkonuna çıkıp halkı da selamlamıştı.

DAHA BEBEKKEN GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Son zamanlarda giderek güzelleşen dış görünümüyle de dikkat çeken Louise'in bugünlere gelmesi hiç de kolay olmadı.

Çünkü dışarıdan bakıldığında ayrıcalıklı bir aileye mensup olan kız küçücük yaşında defalarca bıçak altına yattı.

Louise, Esotropia adı verilen ve gözlerden birinin içeriye doğru bakmasına neden olan bir göz hastalığı nedeniyle henüz 18 aylıkken bir operasyon geçirmesi gerekti.

Annesi Sophie'nin Sunday Express'e verdiği röportaja göre Louise'in böyle bir hastalığı olmasının nedeni erken dünyaya gelmesi.

Her ne kadar Louise 18 aylıkken bu nedenle operasyon geçirse de sonuç başarılı olmadı. Bundan sonra da küçük Louise için bir tedavi uygulandı.

Genç kız, 10 yaşına geldiğinde bir kez daha gözünden operasyon geçirdi. Ondan sonra da görüşü düzeldi. Bir dönem de dişlerine tel takılar Louise, bütün bunların sonucunda bugünkü dikkat çeken görünümüne kavuştu.

NORMAL ÇOCUKLAR GİBİ BÜYÜMESİNİ İSTEDİLER

Onun spot ışıklarının altına çıkmakta neden bu kadar geciktiğine gelirsek... Babası ve annesi her iki çocuklarının da normal yaşıtları gibi büyümesini istedi. Hatta bu yüzden hakları olmasına rağmen özel unvanlar bile almalarını istemediler.

Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmasından sonra Edward ile Sophie'nin aile içindeki konumları yükselince çocukları da artık daha fazla etkinlikte yer almaya başladı.

Görünüşe göre ilerleyen zamanlarda dünya Lady Louise Windsor'ı daha fazla konuşacak.