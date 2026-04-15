UtanÃ§tan yerin dibine girdi: KarÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± kadar deÄŸeri varmÄ±ÅŸ

Haberin DevamÄ±

AÄŸabeyi yani geleceÄŸin kralÄ± Prens William, hep aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± ve kibar olmak zorundayken hatta genÃ§liÄŸini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile herkesten saklarken Harry, hayatÄ±n keyfini sonuna kadar Ã§Ä±kardÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nda tanÄ±yÄ±p aÅŸÄ±k olduÄŸu AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra da hayatÄ± deÄŸiÅŸti.

Evli ve Ã§ocuklu bir aile babasÄ± olarak sadece iki yÄ±l Londra'da kaldÄ±. Sonra da karÄ±sÄ± ve o sÄ±rada bebek olan oÄŸluyla birlikte ABD'nin yolunu tuttu.

BÃ¼tÃ¼n geÃ§miÅŸini, iÃ§ine doÄŸduÄŸu hayatÄ±, ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± bÄ±raktÄ± ve yeni bir hayata baÅŸladÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe ve zaman zaman ortada dolaÅŸan sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa Harry, geÃ§miÅŸ hayatÄ±nÄ± da kendi baÅŸÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± zamanlarda Ã¶zlemle anÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

YÄ°NE KARISININ GÃ–LGESÄ°NDE KALDI

AyrÄ±calÄ±klÄ± bir ailede dÃ¼nyaya gelip "mavi kanlÄ±" olmanÄ±n keyfini sÃ¼ren Harry, sÄ±radan bir ailede hatta baÅŸka bir Ã¼lkede dÃ¼nyaya gelen karÄ±sÄ± Meghan'Ä±n bile gÃ¶lgesinde kaldÄ±.

OlayÄ±n aslÄ±na bakarsak...

En ilgisiz insanlarÄ±n bile haberdar olduÄŸu gibi Meghan ile Harry, ÅŸu sÄ±ralarda Avustralya turundalar.

FarklÄ± etkinliklere katÄ±lÄ±p farklÄ± ziyaretlerde bulunsalar da bu gezinin asÄ±l amacÄ± Meghan'Ä±n "yÄ±ldÄ±zÄ±" olacaÄŸÄ± bir hafta sonu kÄ±zlar buluÅŸmasÄ±.

LÃ¼ks bir otelde gerÃ§ekleÅŸecek olan bu toplantÄ±ya katÄ±lÄ±p Sussex DÃ¼ÅŸesi ile tanÄ±ÅŸmanÄ±n bir bedeli var elbet. O da kiÅŸi baÅŸÄ±na 2 bin dolar olarak belirlendi.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Sussex Ã§ifti bu geziden kesesini doldurarak evine dÃ¶necek.





BÄ°LET FÄ°YATLARI YARIYA Ä°NDÄ°, PRENS ÃœZÃœLDÃœ

Ama iÅŸte bu gezinin "mali"Â kÄ±smÄ±nda Harry'yi Ã¼zen bir ayrÄ±ntÄ± var.

Prens Harry de Melbourne'deki InterEdge zirvesinde bir konuÅŸma yaptÄ±. Prens'in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine konuÅŸtuÄŸu etkinlik bedava deÄŸildi. Onun anlattÄ±klarÄ±nÄ± dinlemenin bir bedeli vardÄ±.

O da baÅŸlangÄ±Ã§ta bin 300 dolar olarak belirlenmiÅŸti. Biletler bu fiyattan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.Â Fakat bilet satÄ±ÅŸlarÄ± istendiÄŸi gibi gitmeyince fiyat 650 dolara dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Haberin DevamÄ±

OlayÄ±n yakÄ±n tanÄ±klarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Harry bu durumdan dolayÄ± son derece Ã¼zÃ¼ldÃ¼ ve bÃ¼yÃ¼k bir utanÃ§ hissetti.

Â

'YARI FÄ°YATINA HARRY'

SÃ¶z konusu kaynak "Harry bundan dolayÄ± Ã§ok Ã¼zgÃ¼n ve son derece utanÃ§ iÃ§inde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu, insanlarÄ±n ona yÃ¶nelik ilgisinin eskisi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor" diye konuÅŸtu.

Daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼ Harry, bilet fiyatlarÄ±ndaki bu indirimin ardÄ±ndan "yarÄ± fiyat Harry" olarak anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Harry, aileden ilk ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yani 2020'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte 925 bin dolar almÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Melbourne zirvesi iÃ§in 45 bin dolara anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.