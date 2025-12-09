Dedesinin gÃ¼nahlarÄ± koca bir ailenin omuzlarÄ±na yÃ¼klendi... Minicik bebeÄŸin payÄ±na bile utanÃ§ dÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

Onlarla ilgili son geliÅŸmeleri bilmeyen de kalmadÄ± aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa. Olup bitenler ikisinin de hayatÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdi. Elbette Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve hatta torunlarÄ±nÄ±n da.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda dÃ¶nemin yetiÅŸkin film yÄ±ldÄ±zÄ± olarak tanÄ±nan Koo Stark ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla bir skandal yaratan eski unvanÄ±yla Prens Andrew ya da sÄ±radan biri olarak Andrew Mountbatten Windsor, taciz zanlÄ±sÄ± Jeffrey Epstein ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden geri kalan her olumsuzluÄŸu unutturdu.

Sonunda Kral Charles da onun bÃ¼tÃ¼n unvanlarÄ±nÄ± elinden almakta buldu Ã§areyi. Ãœstelik Andrew'yu eski karÄ±sÄ± Sarah ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kraliyetin emlak portfÃ¶yÃ¼ne dahil olan evden de kovdu.



TORUNLARI BÄ°LE ONUN GÃœNAHINI OMUZLARINDA TAÅžIYOR

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Charles bu ÅŸekilde ailenin Ã¼stÃ¼ne sÃ¼rÃ¼len kara lekeyi az da olsa temizlemek istedi. Ama sorun tam olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmedi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Andrew ile Sarah'nÄ±n iki kÄ±zÄ± Beatrice ile Eugenie hatta onlardan dÃ¼nyaya gelen torunlarÄ± bile bu utancÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zerlerinde taÅŸÄ±mak zorunda kaldÄ±.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Ã¶zellikle Prenses Beatrice ile kocasÄ± Edoardo Mapelli Mozzi'yi zor bir durum bekliyor.

Ã‡iftin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda dÃ¼nyaya gelen ikinci kÄ±zÄ± Athena iÃ§in bir vaftiz tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek. Elbette o tÃ¶rene dedesi Andrew ile bÃ¼yÃ¼k annesi Sarah da katÄ±lacak.

Ama adlarÄ± skandallarla anÄ±lan eski Ã§iftin fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in de Ã¶nlem almak gerekli.

Ã–zetle Prenses Beatrice'in iÅŸi zor.

Prens Andrew'nun adÄ±nÄ±n Epstein skandalÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r oldu. Kral Charles, kardeÅŸinin unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±. Eski karÄ±sÄ± Sarah ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden kovdu. Bu durum, Andrew'un bÃ¼tÃ¼n ailesini etkiledi.







AÄ°LENÄ°N Ã–NEMLÄ° ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°NE EV SAHÄ°PLÄ°ÄžÄ° YAPIYOR

Athena iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶ren St. James SarayÄ±'ndaki ÅŸapelde yapÄ±lacak. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Ä°ngiliz kraliyet ailesine ait mÃ¼lklerden birinde.

Bu arada Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William'Ä±n iki Ã§ocuÄŸu George ve Louis'nin de aynÄ± yerde vaftiz edildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

Andrew ile Sarah da tÃ¶ren mekanÄ±na girip Ã§Ä±karken elbette kapÄ±da bekleyen fotoÄŸrafÃ§Ä±lara yakalanacak. Ama tÃ¶renin geri kalanÄ±na kamera girmesi yasak olacak. KÄ±sacasÄ± Athena sessiz sedasÄ±z vaftiz olacak.

Zaten annesi Beatrice, taht sÄ±ralamasÄ±nda epey geride olduÄŸu iÃ§in hayatÄ± boyunca Ã¶n plana Ã§Ä±kmayacak olan Athena, beklenenden biraz daha fazla gizlenmiÅŸ olacak.







SKANDAL YÃœZÃœNDEN TÃ–REN HEP Ä°LERÄ° BÄ°R TARÄ°HE ERTELENDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa minik bebek iÃ§in bu tÃ¶ren daha Ã¶nce dÃ¼zenlenecekti. Ancak Andrew'nun yarattÄ±ÄŸÄ± skandal yÃ¼zÃ¼nden planlar hep geriye alÄ±ndÄ±. Sonunda da karar verildi.

Athena iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene teyzesi Prenses Eugenie ve kocasÄ± Jack Brooksbank, Yunanistan ve Danimarka Prensesi Nina da dahil ailenin uzak ve yakÄ±n baÅŸka Ã¼yeleri de katÄ±lacak.

Ama Kral Charles, Prens William ve Prenses Kate tÃ¶renin konuklarÄ± arasÄ±nda olmayacak.





Beatrice ile Edoardo'nun ikinci kÄ±zlarÄ± Athena bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Bu haber de sosyal medyadan duyuruldu.Â







EVLÄ°LÄ°KLERÄ° BÄ°LE KAPALI KAPILAR ARDINDA OLMUÅžTU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin evlilik tÃ¶reni bile kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

O sÄ±rada dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuranCovid 19 pandemisi yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼ÄŸÃ¼n defalarca ertelendi. Sonunda da Beatrice ile Edoardo, KraliÃ§e Elizabeth ve Prens Philip'in yanÄ± sÄ±ra sadece az sayÄ±da konuÄŸu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Beatrice ile Edoardo'nun bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Athena dÄ±ÅŸÄ±nda Sienna adÄ±nda dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± daha bulunuyor.





Prenses Beatrice'in kocasÄ± Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski niÅŸanlÄ±sÄ± Dara Huang'dan bir oÄŸlu var. Wolfie, kraliyet ailesinin etkinliklerinde boy gÃ¶steriyordu. Ã–zellikle de Kate'in ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Noel konserinde. Ama bu yÄ±l davetiye almalarÄ±na raÄŸmen Beatrice ile Eugenie konsere katÄ±lmadÄ±.

