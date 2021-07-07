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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 07.07.2021 - 06:43 | Son Güncelleme:

Üşüme aşkım! Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatilde...

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Üşüme aşkım! Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatilde...

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, Bodrum’da görüntülendi. Havuz keyfi sonrası sevgilisini havluya saran Ataizi, onu öpücüklere boğdu.

DİZİ SONRASI TATİL KEYFİ
Son dönemde Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da canlandırdığı Cana karakteriyle adından söz ettiren Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla birlikte tatile çıktı. Bodrum’a giden çift önceki gün Gündoğan’daki Baia Otel’de görüntülendi.

Üşüme aşkım Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatilde...

ROMANTİK DAKİKALAR
Havuzda beyaz straplez mayosuyla boy gösteren Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile beraber yüzdü. Sudan çıkar çıkmaz da üşümemesi için sevgilisini havluya sardı. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftin romantik anları objektiflere de yansıdı.

Üşüme aşkım Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatilde...

 

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