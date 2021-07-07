Üşüme aşkım! Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatilde...

DİZİ SONRASI TATİL KEYFİ

Son dönemde Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da canlandırdığı Cana karakteriyle adından söz ettiren Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla birlikte tatile çıktı. Bodrum’a giden çift önceki gün Gündoğan’daki Baia Otel’de görüntülendi.

ROMANTİK DAKİKALAR

Havuzda beyaz straplez mayosuyla boy gösteren Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile beraber yüzdü. Sudan çıkar çıkmaz da üşümemesi için sevgilisini havluya sardı. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftin romantik anları objektiflere de yansıdı.

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