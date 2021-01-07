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Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Üstsüz güneşlendi: Sadie Frost tatilde

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Üstsüz güneşlendi: Sadie Frost tatilde
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Ünlü oyuncu, seyahat yasağını çiğneyerek çıktığı tatilde üstsüz güneşlenirken görüntülendi.

Bir dönem Jude Law ile evliliği ve sonra da boşanmasıyla çok konuşulan Sadie Frost, çıktığı Meksika tatilinde görüntülendi. Bir grup arkadaşıyla Tulum kentine giden 55 yaşındaki Frost, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Üstsüz güneşlendi: Sadie Frost tatilde
İngiltere'de uygulanan seyahat yasağını çiğneyerek tatile giden Frost, şezlongda üstsüz güneşlenirken objektiflere takıldı. Oyuncu, bir yandan da cep telefonuyla ilgilendi. Bu arada bir de telefon görüşmesi yaptı.
Üstsüz güneşlendi: Sadie Frost tatilde
Sadie Frost, daha sonra kalkıp üzerine beyaz tuniğini giydi ve kaldığı otelin yolunu tuttu. Frost'a tatilinde altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Darren Strowger eşlik etti.
Üstsüz güneşlendi: Sadie Frost tatilde
Sadie Frost ilk evliliğini 1988–1995 arasında Gary Kemp ile yaptı. Bu evlilikten Finley Munro adında bir oğlu dünyaya geldi. Frost, 1997 ile 2003 arasında ise Jude Law ile evliydi. Çiftin Irıs, Rafferty ve Rudy adında üç çocuğu oldu.

 

 

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