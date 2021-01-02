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Haber Giriş: 02.01.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

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Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti
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Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. Vergon, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Vergon, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 18 Nisan 1933'te Eskişehir'de doğan Yurdagül Vergon, birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde rol almasının yanı sıra Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar'ın gibi birçok oyuncunun seslendirmesini de yaptı.

Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti


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