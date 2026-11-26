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Bir anda öğrendiği bu gerçek, ilk anda onu beyninden vurulmuşa döndürmüş.

Ama bu ilk şokun ardından kendi kendine "Bir sus artık! Hayatı boyunca çalışsa benim kaybettiğim parayı kazanamayacak insanlar var. O yüzden hayatına devam et" deyip sakinleşmeye çalışmış.

Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılarından birine bütün birikimini kaptıran bu ünlü John Malkovich.Sinemanın yanı sıra tiyatro sahnesinde de bir yıldız olan 72 yaşındaki oyuncu, katıldığı 60 Minutes (60 Dakika) adlı programda 2008 yılında yaşadıklarını itiraf etti.

Söylediğine göre Malkovich, kurduğu Ponzi saadet zinciri ile birçok ünlüyü de dolandıran Bernie Madoff'un kurbanlarından biri oldu.

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Hayatı boyunca çalışıp kazandığı bütün parayı, ona kaptırdı.



'HAYATIM BOYUNCA KAZANDIĞIM NE VARSA BUYDU İŞTE'

John Malkovich, kendisini şoke eden bu olayı Meksika'da bir tiyatro oyununu yönetin evine döndüğünde öğrendi. 11 Aralık 2008'de Bernie Madoff'un tutuklandığı haberini gördü.

O anları da "Eve döndüm ve Madoff'un kelepçeli bir fotoğrafını gördüm. Kendi kendime bunun ilginç olabileceğini düşündüm" sözleriyle anlattı. Oyuncu, kaybettiği parayı da "Hayatım boyunca kazandığım ne varsa hepsi buydu işte" diye özetledi.

Usta sanatçı bu büyük kayıp karşısında neler hissettiğini de şöyle özetledi: "İnsan birilerini suçlamak istiyor. Sonra kendine diyorsun ki 'Bir sussana! Kaybettiğin miktar ne olursa olsun dünyaya gelip geçmiş insanların çoğu ne kadar çabalarla çabalasın bunun onda birine bile sahip olamayacaklar. Hayatına devam et. İşte bu kadar."