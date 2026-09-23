Usta oyuncunun sözleri yürekleri ısıttı: Benim tüm hayallerim karımın fedakarlığı sayesinde gerçekleşti

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Sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Stephen Graham, eşi Hannah Walters'ın oyunculuk hayalini desteklemek uğruna kendi kariyerinden "büyük fedakarlıklar yaptığını" açıkladı.

Çift, 90'lı yıllarda Kent'in Sidcup bölgesindeki Rose Bruford Tiyatro ve Performans Koleji'nde oyunculuk eğitimi alırken tanışmıştı.

Ancak Grace ve Alfie adında çocukları dünyaya geldiğinde, kariyerlerindeki istikrarsızlık nedeniyle; Stephen (53) oyunculuk kariyerine odaklanırken, Hannah (52) düzenli bir gelir sağlamak amacıyla öğretmenlik yapmaya başladı.

Geçtiğimiz gün katıldığı yayında konuşan usta aktör "Ben oyunculuk kariyerimi sürdürmeye çalışırken Hannah bir nevi kendi kariyerini tamamen silip attı. Gidip öğretmenlik yaptı. Öğretmendi; lise son sınıf (A-level) seviyesinde Drama ve İngilizce dersleri verdi, ayrıca başka işler de yaptı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Pek çok açıdan benim yoluma devam edebilmemi sağlamak için... Sonuçta bu büyük bir fedakarlıktı ve buna minnettarım; çünkü gençken asıl amacı ve hedefi oyuncu olmaktı” dedi.

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Stephen Graham, eşi Hannah Walters için "Şimdilerde fırsatlar yakaladı ve umarım daha fazlası da olur. Ancak benim için bunu erteledi; o durumlarda bana duyduğu inanç ve verdiği destek nedeniyle buna her zaman büyük değer vereceğim. Bugün geldiğim yeri aslında onun bu fedakarlığına borçluyum” sözleriyle eşine olan minnettarlığını dile getirdi.

2008 yılında evlenen çift, Hannah'nın ailesine yakın bir konumda bulunan Leicestershire'a bağlı Ibstock'a yerleşti. Burada çevreleri tarafından sevilen çift, dört yatak odalı, mütevazı bir yarı müstakil evde yaşıyor.

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Yine de kısa süre içinde, iki oyuncunun istikrarsız gelirlerinin çocuklarını büyütürken yeterli olmayacağını fark ettiler.

2022 yılında The i Paper gazetesine konuşan Hannah, aileleri uğruna kariyerinden fedakarlık eden kişinin kendisi olduğunu açıklamış ve "Ben hep biraz geri planda kaldım. Stephen daha üretken bir kariyere sahipti; ikimiz de işe yeni başlarken birimizin 'normal' bir işe girmesi gerekiyordu. Gençken oyunculuk yaparak ev kredisini ödemek pek mümkün olmuyor." demişti.

İkili yıllar içinde birlikte çalıştı; her ikisi de 2006 yapımı This Is England ve Hannah'nın Stephen'ın eşini canlandırdığı 2021 tarihli hapishane draması Time’da rol aldı.

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Rol için Hannah'nın adını öneren kişi kocası Stephen'dı; ancak Hannah bu fikirden başlangıçta pek hoşnut kalmamıştı: "Bunu önerdiğinde epey kızmıştım," demişti. "Rolleri kendi yeteneğimle almak istiyorum; dürüst olmak gerekirse, Stephen sayesinde değil. Bu yüzden ondan resmi prosedürleri izlemesini istedim. Kendi deneme çekimimi hazırladım ve rolü tamamen kendi çabamla aldım.”

Eşi Hannah ayrıca Stephen'ın pek çok projesinde kilit bir rol oynadı. İkilinin, ismine uygun şekilde Matriarch Productions (Anaerkil Yapım) adını verdikleri ortak yapım şirketinde de önemli bir rol üstleniyor.

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Bu iş birliği, 2021'de çok sayıda BAFTA adaylığı kazanan Boiling Point filmini ortaya çıkardı; Hannah bu yapımda hem idari yapımcı olarak görev aldı hem de kamera karşısına geçti.