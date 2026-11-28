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Sette başlayan aşkları herkes biliyor ama bu kez sözü edilen bambaşka bir durum. Yılların oyuncusu da aslında benzerine çok rastlanmayacak böyle bir olayı anlattı. Üstelik tanınmış yönetmenin ismini de vererek.
Yılların oyuncusu da aslında benzerine çok rastlanmayacak böyle bir olayı anlattı. Üstelik tanınmış yönetmenin ismini de vererek.
Kendi hayatını konu alan The Outsiers adlı belgeselde konuşan 62 yaşındaki Rob Lowe, yönetmen Richardson'ın "Çocuklar, gerçekten birbirinizle olmayı düşünmelisiniz. Çünkü karakterleriniz tam olarak bunu yapıyor" dediğini söyledi.
Ardından da "O bambaşka bir dünyaydı" diye ekledi.
John Irving'in 1981 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu da Tony Richardson kaleme almıştı.
GÜZEL OYUNCUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİĞİNE İNANAMAMIŞ
Filmde Rob Lowe'ın yanı sıra dönemin en güzel kadın yıldızlarından Jodie Foster ile Nastassja Kinski de rol alıyordu.
62 yaşındaki Lowe, Kinski ile oynamanın da kendisi için önemli bir ayrıntı olduğunu söylemeden geçemedi. "Biz bu filmi çekerken kendisi Time dergisinin kapağındaydı. Filmde benim partnerimi oynuyordu. Buna inanabilmek için kendimi çimdikliyordum" diye konuştu.