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Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm

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Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm
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Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yıldızoğlu, 'Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz' mesajını paylaştı.

Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, bu kez anne acısıyla sarsıldı. Oyuncu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlunu yıkan ölüm

Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığında bulundu.

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