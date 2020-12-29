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Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm
Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yıldızoğlu, 'Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz' mesajını paylaştı.
Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, bu kez anne acısıyla sarsıldı. Oyuncu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığında bulundu.
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