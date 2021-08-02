Usta oyuncu Nedret Güvenç'e veda

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç geçen cumartesi 91 yaşında hayatını kaybetti.

Güvenç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Sunuculuğunu Hakan Altıner'in yaptığı cenaze töreninde Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı, usta oyuncuyla dostluklarını anlatarak, hatıralarını paylaştı.

Törene, Güvenç'in kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Devlet sanatçısı Güvenç'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?

1930 yılında dünyaya gelen Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuarı’nda şan ve piyano eğitim aldı. Usta sanatçı daha sonra tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü var.

1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katılmıştır.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Ayrıca Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır.

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