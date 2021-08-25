Usta oyuncu Metin Ã‡ekmez hayatÄ±nÄ± kaybetti

Uzun zamandÄ±r kanserle mÃ¼cadele eden usta oyuncu 76 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.Â

Metin Ã‡ekmez'in vefatÄ± sanatÃ§Ä± dostlarÄ±nÄ± yasa boÄŸdu. ÃœnlÃ¼ isimler duygularÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan dile getirdi...

AHU SUNGUR



Metin abiciÄŸim Ã§ok kral adamdÄ±nâ€¦ Sohbetlerimiz hep aklÄ±mda. Seninle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynamak benim iÃ§in ÅŸereftiâ€¦ Babacan tavrÄ±n gÃ¶nÃ¼llerde taht kurardÄ±. MekanÄ±n cennet olsun Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m.

CEM DAVRAN



Ah Metin abim, gÃ¼zel abim. Nur iÃ§inde yat DarÃ¼lbedayiâ€™nin ÅŸÄ±k delikanlÄ±sÄ±.

YELÄ°Z ÅžAR



Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m Allah rahmet eylesin mekanÄ± cennet olsun

ERAY DEMÄ°RKOL

GÃ¼le gÃ¼le Metin Ã‡ekmezâ€¦ SÃ¼mer TilmaÃ§â€™a Suna Pekuysalâ€™a Abdullah YÃ¼ceâ€™ye Ä°hsan Devrimâ€™e AytaÃ§ YÃ¶rÃ¼kaslanâ€™a selam sÃ¶yle bizlerden. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼mâ€¦

METÄ°N Ã‡EKMEZ KÄ°MDÄ°R?

Metin Ã‡ekmez, TÃ¼rk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ã–zel Gazetecilik mezunu olan sanatÃ§Ä±, 1962 yÄ±lÄ±nda Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanÄ±ÅŸtÄ±.

Usta Ã§Ä±rak iliÅŸkisi iÃ§inde bir "alaylÄ±" olarak geliÅŸimini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1970 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±'nda kadroya girdi.Â



Matin Ã‡ekmez, TarÄ±k Akan, Emel SayÄ±n, Kemal Sunal, Halit AkÃ§atepe, MÃ¼nir Ã–zkul ve Hulusi Kentmen'in rol aldÄ±ÄŸÄ± 1973 yapÄ±mÄ± 'YalancÄ± Yarim' dizisi ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±...Â

Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Ã‡ekmez,Â yÃ¶netmenliÄŸini Ertem EÄŸilmez'in Ã¼stlendiÄŸi 'TatlÄ± Dillim'Â filmi ile beyazperdeye adÄ±m attÄ±.Â

Ã‡ekmez, Ã§eÅŸitli sinema ve dizi filmlerde rol aldÄ±.

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Metin Ã‡ekmez, 2011 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ±Â 'AdÄ±nÄ± Feriha Koydum' dizisinde baÅŸrolleri Vahide PerÃ§in, Hazal Kaya ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±...

Â Metin Ã‡akmez'in rol aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yapÄ±mlar:

*TatlÄ± Dillim : Ertem EÄŸilmez - 1972

*YalancÄ± Yarim - 1973

*Atla Gel Åžaban - 1984

*Namuslu - 1984

*KurbaÄŸalar - 1985

*SÃ¼per Baba - 1993

*Komser Åžekspir : Sinan Ã‡etin - 2000

*AdÄ±nÄ± Feriha Koydum - RÄ±za YÄ±lmaz - 2011

*Leyla'nÄ±n Evi - 2012

*20 Dakika - 2013

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