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Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter'dan duyurdu: Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan, televizyonda 'Ferhunde Hanımlar' dizisi ile milyonlara ulaşan Meral Niron hayatını kaybetti. Meral Niron’un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, “Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun” denildi. Sayısız tiyatro oyununda rol alan Meral Niron, sahnelerin "huysuz kraliçesi" olarak biliniyordu.

Meral Niron kimdir
Meral Niron kimdir?


Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti


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