Usta oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

2004 yılında yapımcılığını Birol Güven‘in üstlendiği ve Hülya Avşar ile Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide çapkın 'Cavit' rolüyle hafızalara kazınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi.

69 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Melek Baykal; "Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?



24 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1986-1987’de Devlet tarafından İngiltere’ye gönderildi. National Theatre’da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter’s Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak bulundu. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 15 Mart 2016 tarihinde Devlet Tiyatroları'ndan emekli olan Kazım Akşar, Akyaka’da yaşıyordu.

Sanatçının görev aldığı oyunlar:

Yazıcı (Orta Oyunu), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sarıpınar-1914, Ekinler Yeşerince, İlkbaharda İntihar Yasak, Karacaoğlan, Otelci Kadın, 10. Senfoni, Karakolda, Dağın Devleri, Yunus Diye Göründüm, Bakkhalar, Candan Can Koparmak, Gazap Üzümleri, Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya (Mustafa Kemal), Misafir, Leonce ile Lena, Ayyar Hamza, Beyaz Geceler, Çiçu, Ada, Moskova Geceleri, Büyük Misafir, Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi De Kayboldular, Bir Ceza Avukatının Anıları, Suç ve Ceza, Demir, Otopark Cinayetleri, Tartuffe, Kanlı Nigar, Eskici Dükkanı, Fesleğen Çıkmazı, Bedensiz Kadın, Pişti, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Güneş Batarken Bile Büyük.