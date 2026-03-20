Usta oyuncu için buruk kutlama… Hastalığın gölgesinde bir yaş daha aldı… Kucağında torunu, etrafında sevdikleriyle hayata tutunuyor

Haberin Devamı

Hollywood’un efsane yıldızı Bruce Willis dün 71. yaş gününü kutladı. Son birkaç senedir hep olduğu gibi bu kez de yanında ona her an destek olan kalabalık ailesi vardı.

Zihnindeki anıların yavaş yavaş silinmesine, etrafıyla iletişim kuramamasına hatta konuşamayacak duruma gelmesine yol açan hastalığıyla boğuşan Bruce Willis’in doğum gününü eşi Emma Heming sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Bu özel günde Heming, Instagram'da Die Hard yıldızının su kenarında gülümsediği nostaljik bir fotoğraf paylaşarak, 'Bugün Bruce'un doğum gününü kutluyoruz' diye yazdı.

Willis'in kızları Mabel (13) ve Evelyn'in (11) annesi olan ikinci eşi Heming, bu önemli dönüm noktasını geçen hafta duyurduğu yeni yardım kuruluşu Emma & Bruce Willis Fonu'nu tanıtmak için kullandı.

Haberin Devamı

“Eşimin hastalığı Frontotemporal demans (FTD) ile olan bu yolculuk, birçok ailenin karşılaştığı gerçeklere gözlerimi açtı. Beni, FTD konusunda farkındalık yaratmak, araştırmaları desteklemek ve her gün çok fazla yük taşıyan bakıcılara destek olmak için Emma & Bruce Willis Fonu'nu kurmaya ilham veren şey buydu.” diyen Emma Heming hastalığının başladığı günden bu yana hem kocasının en büyük destekçisi oldu hem de bu hastalıktan muzdarip olan başka ailelere yardımcı olmak için çabaladı.

Heming paylaşımında “Eğer bugün Bruce'u onurlandırmak isterseniz, lütfen fonu veya bu alanda çalışan başka bir kuruluşu desteklemeyi veya sadece bu hastalığa sahip birine bakan sevdiklerini arayıp hal hatır sormayı düşünün… Bu onlar için çok şey ifade edebilecek küçük bir iyilik hareketi” dedi.

Haberin Devamı

Eski eşi Demi Moore’dan da Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (32) adında üç kızı olan Willis'e, 2022 yılında 67 yaşındayken frontotemporal demans teşhisi konmuştu. Bu nörolojik hastalık kişinin hafızasının giderek zayıflamasına ve iletişim becerilerinin zaman içinde yok olmasına yol açıyor.

Emma Heming hastalığı giderek ilerleyen ve artık gözetim altında olduğunda daha huzurlu ve mutlu olduğunu söylediği eşi Bruce Willis’i kendi evlerinin çok yakınında bir başka eve yerleştirdiklerini, ünlü oyuncunun burada bakıcılar ve hemşirelerle 24 saat bakım aldığını açıklamıştı.

Bunun iki küçük kızları için de daha iyi olduğunu savunan Emma Heming bu yüzden eleştirilse de kocasının bakımını her şeye rağmen en iyi şekilde yaptıklarını ve onu tek başına yaşadığı bu evde sürekli olarak ziyaret edip yalnız bırakmadıklarını söylüyor.

Haberin Devamı

Kocasının hastalığının farkında olmadığını söyleyen Emma Heming Bruce Willis’in artık sözlü iletişim kurmakta ve hatırlamakta sıkıntı çekse de etrafındaki sevgiyi hissettiğini ve karı koca olarak aralarında özel bir iletişim olduğunu açıklamıştı.

Bruce Willis hastalandığından beri etrafından hiç ayrılmayan eski eşi Demi Moore da bu zorlu süreçte ünlü oyuncuya ve eşi Emma Heming’e çok büyük destek verdi. Demi Moore ve Bruce Willis çiftinin üç yetişkin kızı da babalarını yalnız bırakmayıp sık sık ziyaret ediyor.

Demi Moore da Bruce Willis’in doğum günü için fotoğraflar paylaştı ve yıldız oyuncunun kucağında torunuyla çekilmiş fotoğraflarını hayranlarına gösterdi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun en büyük kızı olan Rumer 2023’te Louetta adını verdiği bir kız çocuk sahibi olmuş, Bruce Willis de böylece ilk kez torun sevinci yaşamıştı. Kızı Rumer babasını her ziyaret ettiğinde kızını da yanında götürüp dede torunu bir araya getiriyor ve hastalığıyla boğuşan babasına moral aşılıyor.