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Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
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Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Kızı Zeynep Karagöz ,  babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karagöz şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...

42 YILLIK DOSTLUK
Hikmet Karagöz'ün yakın arkadaşı sanatçı Orhan Aydın bu sözlerle veda etti: 

Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti



 

 

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