Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.
Kızı Zeynep Karagöz , babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Karagöz şu ifadeleri kullandı:
Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...
42 YILLIK DOSTLUK
Hikmet Karagöz'ün yakın arkadaşı sanatçı Orhan Aydın bu sözlerle veda etti:
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