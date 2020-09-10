Usta oyuncu Halil Kumova film setinde yaşamını yitirdi

İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, COVID-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi. Usta oyuncunun ölüm haberi film setindeki çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. 1956 Bursa doğumlu olan Halil Kumova, uzun yıllar Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış, 100’e yakın film ve dizide de rol almıştı. ◊ AA-İHA