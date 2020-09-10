MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriUsta oyuncu Halil Kumova film setinde yaşamını yitirdi
GeriMagazin Usta oyuncu Halil Kumova film setinde yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Usta oyuncu Halil Kumova film setinde yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Usta oyuncu Halil Kumova film setinde yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova (64), çekimleri Malatya’da devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde dün aniden rahatsızlanınca Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurnova hayatını kaybetti.

İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, COVID-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi. Usta oyuncunun ölüm haberi film setindeki çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. 1956 Bursa doğumlu olan Halil Kumova, uzun yıllar Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış, 100’e yakın film ve dizide de rol almıştı. ◊ AA-İHA

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle