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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Usta oyuncu Fatma Girik "öldü" iddialarını yalanlayarak hayranlarına mesaj verdi

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Türk sinema tarihinin usta isimlerinden olan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan öldü iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Sosyal medyada "öldü" haberlerinin kendisini üzdüğünü ifade eden Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" dedi.

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