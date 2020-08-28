Usta oyuncu Fatma Girik "öldü" iddialarını yalanlayarak hayranlarına mesaj verdi

Sosyal medyada "öldü" haberlerinin kendisini üzdüğünü ifade eden Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" dedi.