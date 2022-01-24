Son dakika... Usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti

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Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi bugün hayatını kaybetti.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu: "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu hastane açıklamasını anlattı: "Usta oyuncu Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı tedavi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti."

Fatma Girik’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." .

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SON FOTOĞRAFINI YEĞENİ PAYLAŞMIŞTI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

ONU KAYBETTİĞİMİZE İNANAMIYORUM

Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

Hülya Koçyiğit yaşadığı büyük acıyı CNN Türk ekranlarında anlattı: "Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Son görüşmelerimizde 'Memduh gitti, benim için her şey bitti, ben de gitmek istiyorum' demişti...'

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Filiz Akın: Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum' diyorum olmuyor telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım daha yeni 'Instagram sayfası açtı' diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim?

Perihan Savaş: Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüm. Türk sineması çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisiyle film çektim. Çok sevecen, çok cana yakın. filmdeki bütün kıyafetlerimle, makyajımla kendi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun.

Cüneyt Arkın: Büyük parçam gitti, yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor dostlar yüreğim yanıyor. Gitti.... Gitti

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Orhan Gencebay: Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV'den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bu tatilde Bodrum'da o kendisi Bodrum'da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul'a döndü. Kendisi ile bir kaç defa telefonda konuştuk. İstanbul'da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah gani gani rahmet eylesin.

Birlikte çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik ve yakın takip ederdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik. Sinemamızın Fatma annesini, Fatma hanımını kaybettik.

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Göksel Arsoy: O kadar üzgünüm ki konuşacak durumda değilim. Allah rahmet eylesin. O her zaman yaşayacaktır. Onun kadar sevecen, iyi bir sanatçıya ben rastlamadım. Her dakika gülmek, hep pozitif bir insan. Onunla çektiğimiz şahane bir film vardı aklıma. Ben onu bir kaç defa hatır sormak için aradığımda hep telefonu kapalıydı, konuşamadım. Benim duyduğum onun bacaklarında bir kuvvet kaybı olmuştu. Bu haber şoke etti. Neden olmuş bilmiyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onu sevenler kalplerinde yaşatacaktır, Fatma Girik ölmez.

Nebil Özgentürk : Bu ülkenin büyük oyuncuları ve ölümsüzleri vardır. Bugün Uğur Mumcu'yu da anacağız, fikirleri öldüremezsiniz diye. Fatma Girik de bu ülkenin ölümsüzlerindendir. Türkan Şoray ve Filiz Akın'la birlikte. Çok değerli filmleri var, çok değerli oyuncularla... Sinemamızın kendine has kuralları ve sıcaklığıyla çekilmiş filmlerdir bunlar. Çok onurlu bir hayat sürmüşlerdir. Fatma Hanım'ı gökyüzüne sevgiyle uğurlayacağız. Söz Fato'da programı yapmıştı, orada hepimizin ablasıydı. Belediye Başkanlığı da yapmıştı. Onun yanında güven duyarsınız. Bir anda ablanız olur. Bir esnaf ona derdini anlatabilir. TV programlarında Söz Fato'da da kötü adamları kırıp dövüyordu. Hakikaten çok üzüldüm. Fatma Girik'in değerinin bilindiğini de biliyorum. Severek uğurluyoruz Fatma Girik'i.

ALİ SUNAL

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Ah Fatma Girik babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…

GANİ MÜJDE

Türkiye en güzel gözlü kadınını , Bodrum en tatlı hemşehrisini kaybetti. Komşum Fatma Girik'i sonsuzluğa uğurluyoruz bugün. Memduh hocamıza kavuştu sonunda. Birbirini tamamlayan muhteşem bir çifttiler. Sizi çok özleyeceğiz.

BETÜL DEMİR

Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık, öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik...

GONCA VUSLATERİ

Kadın Hamlet'im... Canımızın içi! Başımız sağ olsun.