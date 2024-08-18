Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a veda... İbrahim Tatlıses'in gözyaşları... 'En son beni bekledi, nereden bulacağım böyle bir dost nereden?'

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Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023’te kansere tekrar yakalandığını açıklamıştı.

Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.

Sanatçının cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

DOSTLARINDAN VEDA

Usta oyuncunun vefatıyla büyük acı yaşayan dostları Galatasaray Lisesi'nde hazır bulundu. Sevenleri usta oyuncunun ardından duygularını dile getirdiler...

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"NEREDEN BİR 'AYDOŞ' DAHA BULACAĞIM"

Aydemir Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, dostuna son görev için törene geldi. Duygusal anlar yaşayan Tatlıses, '45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok.' açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray için büyük bir kayıp... Cemiyetin çok önemli bir siması. Çok büyük bir Galatasaraylı'yı kaybettik.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Çok önemli bir değerimizdi. Milyon seyircili işlere imza attı. Türk sinemasının iyi gününde ve kötü gününde de vardı. Değerli isimleri bir bir kaybediyoruz.

Şafak Sezer: Başımız sağ olsun. Çok değerli bir abimizdi, ‘Sinema sinema’ dedi. Sinemayla vefat etti. Sevenlerine sabırlar.

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Aydemir Akbaş, Yeşilçam’da 100’lerce filmde yer aldı son ana kadar da Türk sinemasına katkı sağlamaya devam etti. Usta oyuncu, “95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim” deyip ardından sözlerine şu şekilde devam etmişti:

“Daha çok işim var. Yapacak, yazacak çok şeyim; kavga ve hakaret edeceğim çok insan var. Ödüm patlıyor ölmekten, çok korkuyorum. Umarım uykumda ölürüm. Fakat hayatı yaşamayı öyle çok seviyorum ki. Kimse hayatı benim kadar sevmez.” Akbaş, ölmeden önce verdiği röportajda da kedilerine iyi bakılmasını ve hayatının film yapılmamasını vasiyet etmişti: “Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.”

SANAT DOLU BİR YAŞAM

Arnavut kökenli Aydemir Akbaş, 3 Mart 1936 tarihinde İstanbul’un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan Lisesi ve Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Ardından tiyatro oyunculuğuna başlayan Akbaş; Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi önemli isimlerle çalıştı. “Keşanlı Ali Destanı”, “Direkler Arası”, “Zilli Zarife”, “Ferhat ile Şirin” gibi çok sayıda oyunda rol alan Akbaş, tiyatro yönetmenliği de yaptı. 1964’te Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Keşanlı Ali Destanı” filmiyle sinemaya adım atı. Bir süre Yılmaz Güney’in filmlerinde oynadı. İbrahim Tatlıses’le işbirliği yaparak senaryo çalışmalarına imza attı. Bugüne kadar toplamda 33 filmin senaryosunu yazdı. Çoğu komedi türünde 100’ü aşkın filmde rol alan Aydemir Akbaş sinemada senaristlik yapıp yönetmen koltuğuna da oturdu, ayrıca birçok dizide yer aldı. Öte yandan spor yazarlığı yaptı.

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EŞİYLE 3 KEZ EVLENDİ

Usta oyuncu, ilk kez 1964 yılında nikâh masasına oturduğu tiyatro oyuncusu Beyhan Akbaş’la iki kez boşanıp yeniden evlendi. Aydemir Akbaş, prematüre doğan bebeklerini kaybettiklerini, o acı kaybın ardından başka çocukları olmadığını açıklamıştı.

SON FİLMİ KOLPAÇİNO

Aydemir Akbaş, Şafak Sezer’in “Kolpaçino” serisindeki Sabri Abi karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Son olarak geçen ocak ayında vizyona giren “Kolpaçino 4 4’lük” filminde rol aldı. Akbaş, yıllar içinde giderek bozulan sağlık durumuna rağmen emekli olup köşesine çekilmedi. Hayatının ileri bir döneminde bile bu kadar enerjik olmasını Hürriyet’e verdiği bir röportajda yaşamayı çok sevmesine bağlamıştı. Usta oyuncu, gençlerle iletişimi hiç koparmamasının da bunda etkisi olduğunu belirtmişti.

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MİRASIMI GALATASARY'A BAĞIŞLAYACAĞIM

Galatasaray Lisesi mezunu olmasının yanı sıra Galatasaray Divan Kurulu üyesi de olan Aydemir Akbaş’a Galatasaray Kulübü başsağlığı mesajı yayınladı: “Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan usta oyuncu Aydemir Akbaş’a, Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Aydemir Akbaş, 2021 yılındaki röportajında malvarlığına ilişkin sorulara şu yanıtı vermişti: “Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray Cemiyeti’ne bağışlayacağım. Önce yakınlarıma bakacağım. İhtiyacı olan var mı diye. Ona göre de karar vereceğim.”