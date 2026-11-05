Usta oyuncu 33 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa vermişti… ‘Umudumuzu kaybetmedik ama başaramadık’

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Forrest Gump filmiyle hatırlanan usta oyuncu Gary Sinise, oğlu Mac’i kanser nedeniyle kaybettiği zorlu süreci anlattı… Sinise oğluna bakabilmek için altı yıl önce oyunculuğu bırakmıştı.

Gary Sinise, oğlu Mac’in 2024 yılında, 33 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmeden önce hareket etme yetisini kaybettiğini açıkladı ve People dergisinde yayımlanan röportajında “Mac, dört buçuk yıllık süre zarfında 25 farklı ilaç denedi” dedi.

Gary Sinise, “İşe yarayacak o doğru tedaviyi bulacağımıza dair umudumu hiç kaybetmedim” dese de tüm çabalarına rağmen oğlunu kurtaramadı ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı tatmak zorunda kaldı.

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Oğlu Mac’e, omurgada veya kafatası tabanında oluşan nadir bir kemik tümörü türü olan “kordoma” teşhisi konulmasından iki yıl sonra, 2020’de oyunculuğu bırakan Sinise, merhum oğlunu 2019 yapımı Oscar ödüllü “1917” filmindeki kahraman askere benzetti.

Sinise, oğlunun tıpkı “savaş meydanında koşan, bombalar yüzünden yere düşse de tekrar ayağa kalkmayı başaran” bir asker gibi olduğunu ifade etti.

Usta oyuncu oğlu kansere yakalanınca ailenin “hep birlikte dua ettiği o mucizeye kavuşamadığını, ancak Mac’in hayatını yaşama biçimi gibi başka mucizelerin gerçekleştiğini” belirtti.

Sinise’in kızı Ella, kanserle mücadelesinin sonuna gelindiğinde Mac’in “vücudunun tamamen harap olduğunu” söyledi. Ella, “Ancak hasta olduğu dönemde bile Mac harika bir insandı; hastalığın onu durdurmasına izin vermedi” dedi.

Ella’nın anlattığına göre Mac, hasta olduğu süreçte kilisedeki ayinlere katıldı, mızıka çalmayı öğrendi ve annesi Moira ile birlikte Cubs beyzbol takımı maçlarını izledi.

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Sinise’in diğer kızı Sophie ise, Mac son nefesini verirken tüm ailenin onun etrafında toplandığını anlattı. Sophie, “Çok zor olsa da, sonsuz yaşama dair bir kesit görmüş olduk. Üstelik bu süreçte gelen armağanlar hâlâ ortaya çıkmaya devam ediyor; onun varlığını her yerde hissediyorsunuz” dedi.

Sinise, Mac’in hastalığı döneminde, meme kanseri teşhisi konulan eşi Moira’nın da bakımını üstlenmişti. Ünlü oyuncunun eşi Moira Sinise 2024 yılına gelindiğinde kanserden tamamen kurtulduğu açıklanmadan önce, sekiz seans kemoterapi ve 35 seans radyoterapi tedavisi gördü.

Bunun yanı sıra Moira, dejeneratif bel diski hastalığıyla da mücadele etti; iki kalça protezi ameliyatı ve bir omurga ameliyatı geçirdi. Bu süreçlerin sonucunda ne yazık ki kalıcı olarak engelli hale.

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Gary Sinise, People dergisine verdiği demeçte, "Fiziksel olarak zorlandığı için bana çok bağımlı durumda; bu durum onu ​​hayal kırıklığına uğratıyor," dedi. "Ancak o benim en iyi arkadaşım ve duygusal dayanağım."

Kızı Moira, babasının hem hasta oğluna hem de eşine aynı anda bakmasını, "sirkte tabak çeviren bir adam" olmaya benzetti.

Sinise ise kariyerinden ziyade ailesini "önceliği" haline getirme kararının arkasında duruyor: "Sahip olduğum şanslardan biri, Hollywood'da başarılı olmuş olmamdı; bu sayede ailemin yanında 7/24 bulunabilecek maddi imkâna sahiptim."

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Üç çocuk babası Sinise, oğlu Mac’in vefatından sonra ailenin hayatına devam etme biçiminde de onun ilham verici bir rolü olduğunu "O, bir köşeye büzülüp kalmamızı istemezdi. Dağılıp gitmemizi istemezdi. Güçlü olmamızı ve yaşamaya devam etmemizi isterdi." sözleriyle anlattı.

Sinise, oğlunun trajik ölümüyle ilgili daha fazla detayı, bu ayın ilerleyen günlerinde yayımlanacak olan "Graceful Warrior: The True Story of a Son, a Father, and a Family Who Carried Each Other Through" (Zarif Savaşçı: Bir Oğul, Bir Baba ve Birbirine Destek Olan Bir Ailenin Gerçek Hikâyesi) adlı anı kitabında paylaşıyor.