Usta müzisyen İsmail Soyberk'e son veda

Eşi Nuray Soyberk ve kızı Özge Soyberk, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Volkan Konak ve Metin Özülkü katıldı.

Türkiye’nin önde gelen bas gitaristlerinden olan ve birçok ünlü isimle çalışan Soyberk’in vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler, üzüntülerini mesajlarıyla dile getirdi.



* Tarkan: Birçok albümümde ve konserlerimde birlikte çalıştığımız büyük müzisyen İsmail Soyberk’i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Yeri bir daha dolmayacak çok kıymetli bir üstadımızdı, abimizdi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın...

* Hande Yener: Hem insan olarak hem de müzisyen olarak böyle bir kalite görülmedi... Mekânı cennet olsun.



* Sıla: Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk’i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum.

* Nazan Öncel: Bugün yine bir eksildik. Yeri dolmayacak bir büyük müzik insanını kaybettik. Şarkılarımız seninle yaşayacak, devrin daim olsun İsmail’im.

* Şehrazat: Usta müzisyen, muhteşem basçımızı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin...

* Ozan Doğulu: Çocukluğumdan beri hayranı olduğum İsmail abimizi kaybetmişiz. Harika bir insan ve muhteşem bir müzisyendi. Tanıdığım ve beraber çalışabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Üzüntüm tarifsiz.



* Soner Arıca: Büyük müzisyen ve çok kaliteli bir insandı; stüdyoda şarkılarıma eşlik etmesi, benim için efsane anlardan, anılardandı; hep öyle hatırlayacağım...

* Işın Karaca: Tanımaktan şeref duyduğum, birlikte yıllarca aynı sahnede müzik yapmaktan onur duyduğum Soyberkim... Sonunda kalbine yenik düştü... Tüm müzik camiasının başı sağ olsun.



* Ümit Besen: Yıllardır sayısız albümlere ve albümlerime bas gitarı ile hayat veren, yeri dolmayacak çok iyi bir müzik adamı İsmail Soyberk’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Birlikte sahne yaparken beni onurlandıran güzel insan seni hiç unutmayacağım.

* İskender Paydaş: Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini kaybetmişiz. 10’lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen. Mekanın cennet olsun.

* Gökhan Tepe: Bu dünyadan gelmiş geçmiş müzisyenler arasında en dahilerinden biri olan büyük ustamızı kaybettik. Birlikte çalışmak da kısmet olmuştu. Onu hep güzellikle anacağım.



İsmail Soyberk kimdir

1977 yılında müzik dünyasına giren İsmail Soyberk, 1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı. 1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası’nın kurucuları arasında yer aldı. 2006 yılında müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı.