Usta çapkını yola getirdi… Nice aşklardan vazgeçti, ondan bir türlü kopamıyor

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Kendisi de bu konuda ağzını açıp hiç yorum yapmadı. Yıllar yılı hem eleştirilere hem de bu konuda yapılan şakalara suskun kaldı, kendi bildiği gibi davranmaktan vazgeçmedi.

SEVDİĞİNE SIKI SIKI SARILDI, BIRAKMIYOR

Şimdilerde ise daha önce hiç görülmemiş bir şey yaparak hayatındaki aşktan vazgeçmiyor, ona sıkı sıkı sarılıp hiç bırakmayacakmış gibi davranıyor.

Bahsi geçen Hollywood yıldızı şimdiye kadar hayatına giren tüm kadınları 25 yaşına geldiklerinde terk etmesiyle ünlenen Leonardo DiCaprio…

Sinema ve moda dünyasının en güzel kadınlarıyla büyük aşklar yaşayan, gönül defterine birçok isim yazdıran Leonardo DiCaprio tüm bu sevgililerini 25 yaşlarını doldurmalarıyla birlikte terk etmişti.

Leonardo DiCaprio şöhret basamaklarını tırmanırken hayatına birçok ünlü güzel girdi ve ünlü oyuncu tüm sevgililerini 25 yaşlarına geldiklerinde terk etti

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Bu yüzden de hem yerden yere vuruldu hem de hakkında acımasız şakalar yapıldı.

Artık 50 yaşını devirmesine rağmen hem yaşça kendinden çok küçük kadınlarla birlikte olması hem de onları 25 yaşına gelince artık fazla “yaşlı” sayıp terk etmesi Leonardo DiCaprio’yu Hollywood’un en kötü şöhretli aşığı haline getirmişti.

Leo en son ünlü model ve oyuncu Camila Morrone'la 5 yıl birlikte olduktan sonra ayrılmıştı ve evet bu ayrılık da ne hikmetse Morrone'nun 25 yaş günü sonrasına denk geldi

Ancak hayatına giren son güzel onu bu yoldan döndürmüş gibi görünüyor…

25 YAŞINDA TERK EDİLEN GÜZELLER... Leonardo DiCaprio Hollywood’da ünlenmeye başladığı günden bugüne hayatına giren Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal, Camila Morrone gibi tüm isimleri 25 yaşına basmalarının hemen ardından terk etti. Bu isimler arasında en uzun süreli ilişkilerini ise 5'er yıl birlikte olduğu Gisele Bündchen ve Camila Morrone ile yaşadı.

Leonardo DiCaprio 2 yıldır İtalyan model Vittoria Ceretti'yle büyük bir aşk yaşıyor ve görünen o ki esmer güzeli ünlü oyuncuya “25 yaş kuralını” yıktırmış…

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İTALYAN GÜZEL ONA TÜM KURALLARINI YIKTIRDI

İkili, ilk olarak Mayıs 2023'te Cannes Film Festivali'ndeki "Killers of the Flower Moon" prömiyerinde tanıştı. Sonra da aynı yılın ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülendi ve o gün bugündür de birlikteler.

Son iki yıllarını çalıştıkları dönemler hariç hep bir arada geçiren ünlü aşıklar oldukça da mutlu bir tablo çiziyorlar.

Leonardo DiCaprio 2 yıldır İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte... Onu ailesiyle de tanıştı... Ve Vittoria Ceretti 27 yaşına gelmesine rağmen ondan henüz vazgeçmedi

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Leonardo DiCaprio kız arkadaşını çoktan ailesiyle de tanıştırdı.

Ünlü çift bir süredir lüks bir yatla İtalya’nın cennet koylarında tatil yapıyordu. Leo’nun özel jetiyle ABD’ye geri dönen çift tatillerini bitirmeden önce Sardunya Adası’nda bir gözlükçüden alışveriş yaparken görüntülendi.

DiCaprio ve Vittoria Ceretti haziran ayının sonunda Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’teki düğünlerine de birlikte katılmıştı.

İkili çalışmadıkları her anı birlikte geçiriyor

HERKES GELDİ GEÇTİ O KALDI... BELKİ DE ARTIK USLANIP DURULACAK

Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio ile sevgili olduğunda zaten 25 yaşındaydı. 7 Haziran 1998’de doğan İtalyan güzel çoktan 27 yaşını da doldurdu. Ancak Leo bu kez sevgilisini terk etmedi. Ya da edemedi…

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Kimileri bunun sebebinin DiCaprio'nun sevgilisi Ceretti'yi "eski bir ruh" olarak görmesi olduğunu söylüyor.

Kimileri de İtalyan modelin Leonardo DiCaprio’nun hayatına giren isimler arasında en iyi anlaştığı, en çok kafasının uyuştuğu ve en çok ortak zevkinin olduğu isim olduğunu, Leo’nu da bu yüzden ona kimselere olmadığı gibi bağlandığını iddia ediyor.

"O KİMSELERE BENZEMİYOR"

Hatta 25 yaş kuralını ilk kez çiğneyen ünlü oyuncunun bu kez ciddi olduğu ve bu ilişkiyi nihayete erdirmek niyetinde olduğunu da söyleyenler çok.

Vittoria Ceretti Leo'yla olan ilişkisi konusunda çok rahat... Ünlü modelin sevgilisini hiçbir şeye zorlamadığı, evlilik baskısı da yapmadığı smyleniyor... Hatta Ceretti Leo'nun sevgilisi olarak anılmaktan rahatsız olduğunu da özellikle belirtmişti

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Bunda Vittoria Ceretti’nin bu ilişkiye bakışının da etkili olduğu, ünlü modelin Leonardo DiCaprio’yle olan ilişkisini hayatının merkezine koymamasının da payı olduğu, sevgilisinin bu tavrının Leo’yu etkilediği söyleniyor.

Vittoria Ceretti bu ilişkinin basının malzemesi olmasından hoşlanmadığını, Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi olarak anılmaktan hoşlanmadığını, kendi adı ve yaptığı işlerle takdir edilmek istediğini söylemişti.