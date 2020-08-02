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Usta bestekar Mustafa Diker vefat etti
İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben İnsan Değilmiyim" adlı şarkının da bestekarı olan Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında yaşamını yitirdi
Bestekar Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde Ayvalık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Müslüm Gürses, Özay Gönlüm, Bedia Akartürk, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar gibi birçok sanatçıya plaklar yapan Mustafa Diker, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben İnsan Değilmiyim" adlı şarkının da bestekarıydı.
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