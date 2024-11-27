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Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

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#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Ünlü Çiftler
Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:05

Hollywood’da bilinen bir şöhret haline geldiği yıllardan beri gösteri dünyasının en güzel oyuncuları ve modelleriyle sevgili oldu. İlişkileri de çoğu zaman gelip geçici hevesler değil, uzun süren aşklardı.

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Ancak şimdilerin “usta” aktörü olarak anılan yıldız isim bir yandan kariyer basamaklarını başarıyla tırmanırken bir yandan da kötü bir şöhrete sahip olacaktı.

Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

"KÖTÜ" ŞÖHRETİNİ SONUNDA YENECEK Mİ?

50. yaş gününü yakın zaman önce verdiği çılgın bir partiyle kutlayan Oscar’lı yıldız Leonardo DiCaprio’nın bir buçuk seneye yakındır birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti ile nişanlandığı söylentileri hayranları arasında hem şaşkınlık hem de sevinçle karşılandı.

Ünlü dedikodu sitesi DeuxMoi'nin iddiasına göre DiCaprio ve 26 yaşındaki sevgilisi nişanlandılar ve evlenme hazırlığı yapıyorlar ancak bunu henüz açıklamış değiller.

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Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

2023 yazından beri birlikte olan Leo ve Vittoria çiftinin nişanlandığı dedikodusu ilk olarak güzel modelin sol el yüzük parmağında kalp şeklinde elmas bir yüzüğün belirmesiyle ortaya çıkmıştı.

NİŞAN SÖYLENTİLERİ BİTMİYOR...

İkili aşklarında bir yılı devirdi ve Leo çoktan kız arkadaşını annesiyle bile tanıştırdı. Hatta yıldız oyuncunun artık zamanı geldi diye düşündüğü ve bir yuva kurmak istediği de uzun zamandır konuşuluyordu.

Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

Ancak bunun önünde yukarıda bahsettiğimiz ve ona kötü şöhretini kazandıran bir alışkanlık vardı…

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HAYATINA GİREN TÜM KADINLARI AYNI ŞEKİLDE TERK ETTİ

Yıllar içinde hayatına Nina Agdal, Blake Lively, Bar Rafaeli ve Gisele Bündchen gibi ünlü güzeller giren Leonardo DiCaprio bahsi geçen bu aşklarının hepsini 25 yaşına girdikten sonra terk etti.

Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

DiCaprio’nun Vittoria Ceretti’den önceki sevgilisi, bir diğer model ve oyuncu olan aktris Camila Morrone’la olan ilişkisi de 2017’den 2021’e kadar sürmüştü.

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Ve Leo Camila Morrone’u da 25. doğum gününden hemen sonra hayatından çıkardı.

25 YAŞ LANETİ SONUNDA KIRILDI MI?

Nişan dedikodusunun herkesi şaşırtma nedeni de işte buydu. Çünkü Leo Vittoria Ceretti’yle sevgili olduğunda ünlü model 25 yaşındaydı. Ve bu ilişki sürerken 26. yaşına bastı. Ama Leonardo DiCaprio’yla olan ilişkisi sürüyor.

Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

Leo’nun şimdiye kadar hayatına giren tüm kadınları yaşları 25’i geçince terk etmiş olmasına bakılırsa Vittoria Ceretti’yle olan ilişkisinin bu kez gerçekten ciddi olduğu, bunun da evliliğe gidebileceği söylentilerine inanların sayısı artıyor…

1998’de Milano’da doğan Vittoria Ceretti henüz 14 yaşındayken keşfedilmişti.

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Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

esmer güzelin başından da bir evlilik geçmişti

Esmer güzel o zamandan bu yana Bulgari, Celine, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Prada ve Versace gibi pek çok moda evi için podyumda yürüdü ya da reklam kampanyalarına öncülük etti.

Ünlü İtalyan DJ Matteo Milleri ile 2020’nin hemen başında evlenen Ceretti adı DiCaprio ile anılmaya başlamadan sadece birkaç ay önce, Haziran 2023'te kocasından ayrılmıştı.

Uslanmaz çapkın sonunda duruldu… Nişan söylentileri aldı başını gitti: Niyeti bu sefer ciddi

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#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Ünlü Çiftler

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