‘Uslanmaz’ çapkın sırılsıklam aşık! Çoktan terk eder dedikleri sevgilisine bakışları olay oldu

İki seneyi deviren ilişkisi adı artık uslanmaz çapkına çıkan usta aktörü tamamen değiştirmiş gibi görünüyor.

Leonardo DiCaprio, sevgilisi İtalyan model Vittoria Ceretti’yle çıktığı yılbaşı alışverişinde görüntülendi.

İkili birlikte mağa gezerken mola verip durup dinlendikleri anlarda peşlerine düşen paparazziler tarafından peş peşe çekilen fotoğraflarında çok neşeli ve çok mutlu görünüyordu.

Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi Vittoria Ceretti’ye bakışları, onu hayran hayran izleyip gözlerini alamaması ortaya çok romantik fotoğraflar çıkardı. İki sevgili bir ara etraflarındaki insanların varlığını bile unutup herkesin içinde öpüşüp koklaşmadan duramadı…

Bugüne kadar hayatına giren tüm kadınları onlar 25 yaşına bastıktan hemen sonra terk eden ve bir başka güzelin kollarına koşan Leo bu eleştirilen tutumundan ilk kez vazgeçmiş gibi görünüyor.

51 yaşındaki usta aktör ve 27 yaşındaki süper model Eylül 2023’ten beri birlikteler. Ve Vittoria Ceretti çoktan 25 yaşını geçmiş olmasına rağmen çift ayrılmak bir yana ilişkilerini giderek ilerletiyorlar.

Leonardo DiCaprio daha önce Camila Morrone, Gisele Bündchen, Bar Rafaeli, Blake Lively, Nina Agdal gibi ünlü güzellerle aşklar yaşamış, tüm bu isimlerden onlar 25 yaşına basar basmaz ayrılmıştı.

Bu da ünlü oyuncunun kadınlar konusunda kötü bir şöhrete sahip olmasına yol açmış; kendi yaşı giderek ilerlese de tüm bu genç sevgililerinden yaş takıntısı yüzünden ayrılması yüzünden hakkında sert eleştiriler ortaya atılmıştı.

Vittoria Ceretti Leo’ya bu kuralı bozduran ilk ve tek kadın oldu… İtalyan modelle zaten o 25 yaşındayken görüşmeye başlayan Leonardo DiCaprio sevgilisini terk etmek bir yana gün geçtikçe ona daha çok bağlanıyormuş gibi görünüyor.

Ve hayranları yıldız oyuncunun en sonunda artık bu kötü huyundan vazgeçtiğine hatta büyük ihtimalle de evlenip durulmaya hazır olduğuna inanıyor.

İlişkileri iki seneyi deviren aşıklar henüz bu konuda bir açıklama yapmış olmasalar da Leo çoktan sevgilisi Vittoria Ceretti’yi ailesiyle tanıştırdı ve çok yakın olduğu annesinden de bu konuda onayı aldı.

Leonardo DiCaprio ağustos ayında verdiği bir röportajda bu yaşta artık kaybedecek vakti kalmadığını ve bundan böyle dürüst ve daha açık sözlü olma kuralıyla yaşamaya başladığını söylemişti.

Leonardo DiCaprio’nun annesinin oğlunun bu gönül ilişkilerinden memnun olmadığı ve uzun süredir onu artık durulup evlenmesi yönünde ikna etmeye çalıştığı yıllardır konuşuluyordu.

Ünlü oyuncunun Vittoria Ceretti ile ilişkisine sahip çıkıp ondan vazgeçmemesi ve yaş takıntısını bırakıp bu aşkı yaşamaya devam etmesi annesinin onun bu konuda “kulağını çekip” sert uyarılarda bulunması sayesinde oldu iddiaları da var.

Leo’nun yakın çevresinden bazı kişiler ünlü oyuncunun Vittoria Ceretti’ye sırılsıklam aşık olduğunu, onun şimdiye kadar tanıdığı hiçbir kadına benzemediğini söylediğini anlatmıştı.

Vittoria Ceretti’nin kendine güvenen tavrı, bu ilişkiyi kendinden ve kariyerinden önde düşünmediği, onun da hoşuna gitmeyecek herhangi bir durumda Leo’yu terk edecek kadar bağımsız davranmasının ünlü oyuncunun bu aşka bakışını değiştirdiği söyleniyor…