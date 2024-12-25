Uslanmaz çapkın en sonunda duruldu… Güzel sevgilisinin elini bu kez sıkı sıkı tutuyor

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Yarım asrı deviren ünlü aktör Leonardo DiCaprio hayatına giren tüm kadınları onlarla ne kadar uzun süre birlikte olursa olsun 25. yaşlarını doldurduktan sonra terk etmesiyle nam saldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARIYLA AŞK YAŞADI AMA ADI “KÖTÜYE” ÇIKTI

Erin Heatherton, Blake Lively, Bar Rafaeli, Gisele Bündchen ve son olarak da Camila Morrone ile büyük aşklar yaşayan Leonardo DiCaprio kendisinden bir hayli genç olan tüm bu kadınları 25 yaşlarını doldurduktan sonra terk etti.

Leonardo DiCaprio Hollywood'da isim yaptığı günlerden beri hayatına giren tüm kadınları 25 yaşına bastıklarında terk etmesiyle ünlü

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Hayranlarının Leo diye hitap ettiği usta aktör bu konuda öyle kararlı davranıyordu ki Camila Morrone ile ayrılık tarihleri güzel modelin doğum gününden hemen sonraydı.

EN SONUNDA HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİŞ GİBİ…

Bu saydığımız ünlü isimlerin Leo’nun gönül defterine yazdığı ve 25. doğum günlerinden sonra terk ettiği güzellerin de sadece yarısı olduğunu hatırlatmış olalım…

Usta aktörün gönül defterinden dünyanın en ünlü ve güzel oyuncuları ve modelleri geçti...

DiCaprio’nun yıllardır vazgeçemediği ve eleştirilerin odağında olmasına yol açan bu “tuhaf” alışkanlığı nihayet son bulmuş gibi görünüyor. Usta aktör 2023’ün ağustosundan beri birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti’yle büyük bir mutluluk yaşıyor.

“YAŞI GEÇTİ” AMA AŞK BİTMEDİ

İlişkilerinden bir buçuk yıla ilerleyen çift Leo’nun yaş “takıntısına” rağmen hâlâ ayrılmış da değil üstelik.

Leo ve 26 yaşında olmasına rağmen birlikteliğini sürdürdüğü model aşkı Vittoria Ceretti Hollywood ünlülerinin uğrak yeri olarak bilinen Chateau Marmont'ta yemek yedi

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7 Haziran 1998 doğumlu ünlü model 25 yaşını doldurup 26 yaşından gün almasına rağmen çift ilişkilerine devam ediyor hatta ikilinin nişanlandığına dair söylentiler de var.

TATİLDE YANINDA HEM ANNESİ HEM SEVGİLİSİ VARDI

Ünlü çift Noel öncesi Los Angeles’ta, Sunset Bulvarı'nın efsanevi oteli Chateau Marmont'ta baş başa yemek yediler.

Ünlü oyuncu Vittoria Ceretti'yi çoktan annesiyle de tanıştırdı

Vittoria Ceretti geçtiğimiz ay Leo ile birlikte ünlü oyuncunun 50. yaş gününü kutlamak için onunla birlikte kısa bir Meksika kaçamağı yapmıştı.

Hatta bu tatilde çifte Leo’nun ödül törenlerinde bile yanından ayırmadığı 81 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken'in de eşlik etti.

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BOŞANIR BOŞANMAZ YOLLARI KESİŞMİŞTİ

Vittoria ve Leo'nun, Martin Scorsese'nin son filmi Killers Of The Flower Moon'un prömiyerinin yapıldığı geçen yılki Cannes Film Festivali'nde tanıştıkları tahmin ediliyor.

Vittoria Ceretti eşinden tam da Leonardo DiCaprio'yla tanışmadan hemen önce ayrılmıştı

Son yıllarda podyumların en başarılı modellerinden biri haline gelen Vittoria Ceretti 2020’de ünlü İtalyan DJ Matteo Milleri ile evlenmiş, çift tam da Vittoria Ceretti’nin Leonardo DiCaprio’yla tanıştığı sıralarda yollarını ayırıp boşanmıştı.