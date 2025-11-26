×
50'yi geçti ama evlilik kelimesi kitabında yok... Yarı yaşındaki aşklarıyla gününü gün ediyor... Eşsiz çapkınlığına şarkı yazıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 15:53

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuruyor bu şarkı... Ama sadece onu seslendiren ünlü şarkıcı nedeniyle değil. Bundan daha çok, şarkının gönderme yaptığı ileri sürülen uslanmaz çapkın nedeniyle...

"Senin kızın gibi görünüyor... Sanki benim daha zeki olmadan önceki halim gibi... Senin yaşından daha olgun görünüyorsun dediğini işittim ve bundan gurur duydum... "

Çok konuşulan o şarkının hem bu sözleri hem de içinde geçen başka sözler akıllara bir ünlüyü getiriyor...

Kendisi yarım asırdır bu dünyada yaşamasına rağmen sevgililerini hep yarı yaşındaki gençler arasından seçiyor çünkü..

Sözü daha fazla uzatmadan bu şarkıyı seslendireni ve onun şarkısını ithaf ettiği ileri sürülen bu ünlüye bir bakalım.

'BU KADAR KONUŞULMASI HEYECAN VERİCİ'
Birkaç gündür sosyal medyayı ayağa kaldıran bu şarkıyı seslendiren ünlü Hilary Duff…

Onun Mature (Olgun) adlı şarkısıyla gönderme yaptığı ileri sürülen kişi ise Leanordo DiCaprio. Yani 51 yaşına gelip hala evlenmeye yanaşmayan, sevgililerini de hep yarı yaşındaki güzeller arasından seçen ünlü oyuncu.

Tabii ki Hilary Duff'ın da bütün bu iddialara karşı söyleyecekleri var. Bunları da konuk olduğu Ryan Seacrest'ın sohbet programında dile getirdi zaten.

Duff, On Air With Ryan Seacrest adlı programda "Şarkısına dair internette dolaşan iddiaların farkında olduğunu belirtip bunun gayet heyecan verici olduğunu" söyledi.

BURCU VE İSMİ BİLE ONU İŞARET EDİYOR
Kendisinin yarı yaşında sevgilileri olan birini anlatan şarkıdaki "Akrep dokunuşunla Leo'nun ta kendisisin" sözleri nedeniyle Duff'ın hayranları bu şarkının Leonardo Di Caprio hakkında yazıldığından iyice emin oldular.

Çünkü Leo, DiCaprio'nun yakın çevresinin kullandığı bir hitap şekli. Yine şarkının sözlerinde geçen "Akrep" kelimesi de 11 Kasım doğumlu olan Leonardo'nun burcunu temsil ediyor.

Elbette bir de şarkının aslında kızı olabilecek yaştaki güzellerle aşk yaşadığını anlatan bölümü de Leonardo DiCaprio'yu işaret ediyor bu yorumlara göre.

Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre Hilary Duff'ın Mature adlı şarkısı, sevgililerini hep yarı yaşındaki güzeller arasından seçen Leonardo DiCaprio'yu işaret ediyor.

HER ŞEY KOCASININ BİR PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI
Bütün bu söylentilerin biraz daha alevlenmesinde Hilary Duff'ın kocası Matthew Koma'nın bir sosyal medya paylaşımının da etkisi var.

Onun paylaşımında DiCaprio'yu elinde Hilary Duff'ın Mature albümünü tutarken gösteren bir görüntü yer alıyordu.

Duff, ise katıldığı programda bu konuda ilginç sözler sarf etti: " Matthew'nun sosyal medyada paylaştığı hiçbir şeyi ciddiye alamazsınız. O, bu gezegendeki en büyük internet trolü. Bütün bunları yaparken çok eğleniyor. "

Ama yine de Hilary Duff, Mature adlı şarkının esin kaynağının Leonardo DiCaprio olup olmadığı konusunda net bir açıklama da yapmadı... "Burada hiçbir şeyi ne onaylayabilirim ne de yalanlayabilirim....

BU SEFER STANDARTLARINI İKİ YIL AŞTI: Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, şu anda 51 yaşında. Yıllardan bu yana evlenmeye yanaşmadığı gibi sürekli olarak kendisinin yarı yaşındaki sevgilileriyle konuşuluyor. Bir dönem 25 yaşını geçen sevgilisiyle yollarını ayıran DiCaprio'nun şu andaki sevgilisi Vittoria Ceretti ise 27 yaşında. Bir başka deyişle ünlü çapkın bu kez standartlarını iki yıl aşmış durumda.

 

 

