Uraz Kaygılaroğlu'dan esprili açıklama: Beni dövdüler darp raporu almadım

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Üç Kuruş” dizisinin oyuncuları Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Uraz Kaygılaroğlu önceki akşam Gümüşsuyu Topaz’da yeni yıl yemeği yedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaygılaroğlu’nun yüzündeki ruj izleri dikkat çekti: “İçeride biraz öpüldüm.”

Oyuncu, yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve esprili bir şekilde, “Sinan Abi biraz saldırdı, herkesin içinde birkaç kez beni dövdü. Ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım” dedi.

Ekin Koç da keyiflerinin yerinde olduğunu söyledi: “Biraz şartlar gereği gecikmiş bir yemek daha önce planlamıştık. Biz de birbirimizi set dışında görmüş olduk, keyfimiz yerinde.”