Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak’ı sildi!

Şu sıralar 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada şaşırtan bir hamlede bulundu. Yakışıklı oyuncu, ‘Dönerse Senindir' filmindeki rol arkadaşı İrem Sak'ı Instagram hesabından takipten çıkardı. Sak'ın da Kaygılaroğlu'nu takip etmediği görüldü.

İkili arasında ilginç bir yorumlaşma yaşanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ın yılan küpeli bir fotoğrafına, “Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış” notunu düşmüştü. Sak ise “Arkandan çok konuşuyorum, keşke bana küssen” karşılığını vermişti.





