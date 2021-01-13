Uraz Kaygılaroğlu aşkını ilan etti! Melis İşiten'den manidar paylaşım
2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, menajeriyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Melis İşiten, yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’na aynı gün manidar bir göndermede bulundu: Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaygılaroğlu, yanındaki kişiyle samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı kişinin menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.
Melis İşiten, yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’na aynı gün manidar bir göndermede bulundu. İşiten; 'Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri.' mesajını yayınladı.
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