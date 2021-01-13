Uraz Kaygılaroğlu aşkını ilan etti! Melis İşiten'den manidar paylaşım

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaygılaroğlu, yanındaki kişiyle samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı kişinin menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.



Melis İşiten, yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’na aynı gün manidar bir göndermede bulundu. İşiten; 'Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri.' mesajını yayınladı.