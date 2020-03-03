Uras Benlioğlu kimdir?
Uras Benlioğlu sosyal medya paylaşımları ve katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Uras Benlioğlu, kendisi gibi YouTuber olan Enes Batur'un 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' isimli sinema filminde rol almıştı. Peki, Uras Benlioğlu kimdir?
Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’den mezun olduktan sonra televizyona dünyasına adım attı. Bu dönemde haber seslendirme, öğle haberleri spikerliği ve muhabirlik görevlerini üstlendi.
2014 yılında habercilik mesleğine ara verdikten sonra ‘Tamam mıyız?’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi projelerinin kamera arkası belgesellerini hazırladı. Ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip Youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.
9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile nikah masasına oturan Uras Benlioğlu “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” isimli sinema filminde rol aldı.
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