Unutulmaz dizinin ünlü yıldızı yemyeşil çayırlara geri döndü! Artık saç boyası bile yok!

YEMYEŞİL ÇAYIRLARDA ÖZGÜR HAYAT

İşte o dizide canlandırdığı karakterle çocuk yıldız olarak ünlenen o oyuncu, kısa bir süre öncesine kadar kariyerini sürdürdü. Birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçti. O arada birkaç kez evlenip çoluk çocuğa karıştı. Elbette hep gösteri dünyasının kurallarına uygun bir şekilde yaşadı. Saçlarını boyattı, zaman zaman botoks, dolgu gibi estetik müdahaleler yaptırdı, bozulan dişlerini implant ile yeniledi. Fakat üç yıl önce eşiyle birlikte kırsal bölgede satın aldıkları bir mülk ile yeni ve bambaşka bir hayatın ilk adımlarını attı. Bir süredir orada doğanın kollarında yaşıyor ailesiyle. Kendi anlattığına göre de artık ne saçlarını boyatıyor ne düzenli aralıklarla botoks yaptırıyor. Şimdi, tıpkı kendisine bir küçük çocukken ün kazandıran dizide canlandırdığı o küçük kız gibi yemyeşil çayırlarda özgür bir hayat sürdürüyor.

BU KARAKTERLE HAFIZALARA KAZINDI

Bu sözünü ettiğimiz kişi, TV'nin henüz çok kanallı olmadığı dönemde ülkemizde de yayınlanan ve milyonlarca kişiyi ekran karşısına bağlayan Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Laura Ingalls adlı karakteri canlandıran Melissa Gilbert. Belki genç kuşakların çok bilmediği ama yaşı 45'i aşanların gayet iyi hatırladığı bu dizinin ana karakteri Laura'yı canlandıran Melissa Gilbert, dizinin yayınlandığı 1974 ile 1983 yılları arasında küçük bir oyuncu olarak kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Kısa bir süre öncesine kadar da Hollywood'dan kopmadı. Birçok dizi için kamera karşısına geçti, çok sayıda filmde oynadı.

HOLLYWOOD'UN KURALLARINA GÖRE 'OYNADI'

Gilbert, o arada da ışıltılı dünyanın bütün gereklerini yerine getirdi. Hiç bakımsız görünmedi, botoks, implant gibi estetik müdahalelerden geri kalmadı. Fakat üç yıl önce yeni bir hayata başlamaya karar verdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Bunun için de ilk adım olarak 2018 yılında New York yakınlarındaki Catskill dağlarında kocasıyla birlikte 98 bin dolara bir mülk satın aldı. Geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan bu mülk artık Melissa Gilbert, eşi Timothy Busfield ve çocuklarının yeni yuvası oldu. Gilbert, doğanın kollarındaki bu yeni hayatında çektiği fotoğrafları da sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

KENDİSİYLE BARIŞIK OLMANIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Küçük Ev dizisinin Laura'sı bu yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak da Fox News'a konuştu. Hollywood'un kadın oyunculara yönelik bütün beklentilerini artık elinin tersiyle ittiğini anlattı Gilbert. Kendi doğal görüntüsüyle barışık olmanın getirdiği özgürlüğü de sonuna kadar yaşadığını söyledi.

'YAŞLANMANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM'

"Bu yeni benim! Saç boyası yok, dolgu, botoks gibi estetik müdahaleler yok. Sadece kendime bakıyorum. Elimden geldiğince iyi beslenmeye çalışıyorum. Bol bol su içiyorum. Bu şekilde de yaşlanma sürecinin keyfini çıkarıyorum" diyerek yeni yaşam felsefesini gözler önüne serdi Melissa Gilbert.

Küçük Ev dizisinin Laura'sı olarak hafızalara kazınan Melissa Gilbert, Fox News'a yaptığı açıklamada bu yaşlanma sürecine de değindi. "Yaşlanmanın" zorlu bir savaş olduğunu söyleyen Gilbert, bu konudaki görüşlerini açıklamayı şu şekilde sürdürdü: "Sonunda herkes (bu savaşı) kaybeder." Melissa Gilbert, daha önceki yaşamının aslında olmak istediği kişiyle uyuşmadığını da söyledi. İnsanın, başkalarının kendisinden olmasını beklediği kişi değil de kendisinin istediği kişi olması gerektiğini de vurguladı oyuncu.

AŞKLARI DA ÇOK KONUŞULDU

Gilbert, gençlik yıllarında Hollywood serüvenini sürdürürken aralarında uyuşturucu ve alkol bağımlılığının da bulunduğu birçok problemle mücadele etmek zorunda kaldığını da gizlememişti. Defalarca estetik operasyon geçiren Gilbert, aralarında Tom Cruise'un da bulunduğu birçok Hollywood ünlüsüyle yaşadığı ilişkilerde de mutluluğu ve huzuru bir türlü bulamamıştı. Gilbert'ın o dönemde aşk yaşadığı ünlülerden biri de Rob Lowe oldu.

ARADIĞI HUZURU ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU

Melissa Gilbert, aralarında Rob Lowe ve Tom Cruise'un da bulunduğu döneminin birçok ünlü erkek oyuncusuyla aşk yaşadı. Hayatı boyunca da üç kez evlendi. İlk evliliğini 1988 ile 1994 arasında Bo Brinkman ile yapan Gilbert 1995 ile 2001 arasında Bruce Boxleitner ile hayatını birleştirdi. 2013 yılından bu yana da Timothy Busfield ile evlendi. Gilbert'ın ilk iki evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor.

Küçük Ev'in yaratıcısına gelirsek... 19'uncu yüzyılda yaşamış olan Amerikalı yazar en çok diziye de ilhan veren Little House on the Prairie adlı seriyle tanınıyor. Wilder yazarlığın yanı sıra gazeteci ve öğretmen olarak da çalışmıştı. Yazar., 1867 ile 1857 yılları arasında yaşadı.

Küçük Ev ya da orijinal adıyla Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) 1974-1983 yılları arasında yayınlandı. Dizi Laura Ingalls Wilder adlı bir yazarın hayat öyküsü üzerine kurulu. Yönetmenliğini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptığı dizinin başrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı. Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.

ÜNLÜ MODELİN DE O BÖLGEDE BİR KIR EVİ VAR

Melisa Gilbert ile 64 yaşındaki kocası Timothy Busfield'in yeni bir hayata başladığı Catskill Dağları, New York'un güneydoğusunda yer alıyor. Bu bölgede kır evi olan ünlülerden biri de ünlü model Helena Christensen. Aynı zamanda New York'un merkezinde de bir evi bulunan Christensen, zamanının büyük bir bölümünü Catskill Dağları'ndaki kır evinde geçiriyor. Plaj giyimi koleksiyonlarını da burada hazırlıyor.