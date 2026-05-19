Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik!’

İngiliz kraliyet ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonra da kocası Harry’yle birlikte bütün aileye küsüp ABD’ye taşınmasıyla basit bir dizi oyuncusu olarak kazandığı şöhreti katlayan Meghan Markle şimdi de evlilik yıl dönümü paylaşımıyla gündemde.

Meghan Markle, Prens Harry ile evliliklerinin 8. yıl dönümünü daha önce hiç görülmemiş düğün fotoğraflarıyla kutladı.

Hem törenden hem de sonrasında verilen düğün resepsiyonlarından daha önce hiç kimsenin görmediği çarpıcı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Meghan iki ayrı paylaşımını “8 yıl önce bugün” notuyla süslerken gönderisinin birini güneş birini de ay emojisiyle süsledi.

Çiftin ses getiren kraliyet düğününün fotoğrafları zaten hemen hemen tüm büyük haber ajansları ve kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmıştı ve yıllardır da göz önündeydi.

Artık kraliyetin katı kurallarına bağlı kalmadan yaşamaya başlayan ve böylece bir sosyal medya fenomeni haline gelen Meghan tüm aile hayatını, Harry’yle aşk pozlarını ve çocuklarının hayatlarından kesitleri milyonlarca takipçisine göstermekte sakınca görmüyor.

Sussex Düşesi’nin imajını düzeltme ve sempati toplama hamlesinin bir parçası olan paylaşımları son hız devam ediyor. Instagram'da yayınlanan bu daha önce gün yüzü görmemiş fotoğrafların birçoğu siyah beyaz.

Düğünün perde arkasından görüntülerin yer aldığı paylaşımlarda en çok dikkat çekenler ise Harry ve Meghan’ın düğün resepsiyonlarında yaptıkları ilk dansa ait olanlar…

Fotoğraflara bakılırsa düğün stresini üstlerinden attıktan sonra sadece aile üyeleri ve yakın dostların yer aldığı bu kutlamada sahneye koşan ve çılgınca eğlenen Harry ve Meghan konuklara en özel dans hamlelerini sergilerken bolca öpüşüp koklaşmışlar…

41 yaşındaki Harry ve 44 yaşındaki Markle, 19 Mayıs 2018'de Birleşik Krallık'taki St. George Şapeli'nde evlenmişti. Düğünün yıldızlarla dolu davetlileri arasında Serena Williams, Gayle King ve Oprah Winfrey de vardı.

Kraliyet çifti ertesi yıl, 6 Mayıs'ta ilk çocukları Prens Archie'yi kucaklarına aldı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden istifa ederek Kaliforniya'ya yerleştiler.

Markle ertesi yılın haziran ayında kızı Prenses Lilibet'i dünyaya getirdi.

O gün bugündür adları hep kraliyet ailesiyle yaşadıkları tartışmalar ve kendilerine ABD’de kurmaya çalıştıkları yeni hayatları ve girişimleriyle anılan çift diğer kraliyet ailesi üyelerinden farklı olarak özel hayatlarını artık çok daha fazla göz önünde yaşıyor.

Meghan Markle yüzlerini göstermemeye dikkat ederek de olsa sık sık iki çocuğu Archie ve Lilibet’in fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor. Meghan kocası Harry’yle yaşadıkları büyük aşkı da kanıtlamak istercesine birçok paylaşım yapmaya devam ediyor.