×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik!’

Güncelleme Tarihi:

#Meghan Markle#Prens Harry#Evlilik Yıl Dönümü
Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 15:25

Görkemli bir düğünle gelin geldiği aileyi deyim yerindeyse karıştıran, sonra da kocasını alıp sadece aileyi değil ülkeyi bile terk eden Meghan Markle yıllardır adı gündemden düşmeyen bir magazin figürü haline geldi.

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonra da kocası Harry’yle birlikte bütün aileye küsüp ABD’ye taşınmasıyla basit bir dizi oyuncusu olarak kazandığı şöhreti katlayan Meghan Markle şimdi de evlilik yıl dönümü paylaşımıyla gündemde.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Meghan Markle, Prens Harry ile evliliklerinin 8. yıl dönümünü daha önce hiç görülmemiş düğün fotoğraflarıyla kutladı.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Haberin Devamı

Hem törenden hem de sonrasında verilen düğün resepsiyonlarından daha önce hiç kimsenin görmediği çarpıcı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Meghan iki ayrı paylaşımını “8 yıl önce bugün” notuyla süslerken gönderisinin birini güneş birini de ay emojisiyle süsledi.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Çiftin ses getiren kraliyet düğününün fotoğrafları zaten hemen hemen tüm büyük haber ajansları ve kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmıştı ve yıllardır da göz önündeydi.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Artık kraliyetin katı kurallarına bağlı kalmadan yaşamaya başlayan ve böylece bir sosyal medya fenomeni haline gelen Meghan tüm aile hayatını, Harry’yle aşk pozlarını ve çocuklarının hayatlarından kesitleri milyonlarca takipçisine göstermekte sakınca görmüyor.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Sussex Düşesi’nin imajını düzeltme ve sempati toplama hamlesinin bir parçası olan paylaşımları son hız devam ediyor. Instagram'da yayınlanan bu daha önce gün yüzü görmemiş fotoğrafların birçoğu siyah beyaz.

Haberin Devamı

Düğünün perde arkasından görüntülerin yer aldığı paylaşımlarda en çok dikkat çekenler ise Harry ve Meghan’ın düğün resepsiyonlarında yaptıkları ilk dansa ait olanlar…

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Fotoğraflara bakılırsa düğün stresini üstlerinden attıktan sonra sadece aile üyeleri ve yakın dostların yer aldığı bu kutlamada sahneye koşan ve çılgınca eğlenen Harry ve Meghan konuklara en özel dans hamlelerini sergilerken bolca öpüşüp koklaşmışlar…

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

41 yaşındaki Harry ve 44 yaşındaki Markle, 19 Mayıs 2018'de Birleşik Krallık'taki St. George Şapeli'nde evlenmişti. Düğünün yıldızlarla dolu davetlileri arasında Serena Williams, Gayle King ve Oprah Winfrey de vardı.

Haberin Devamı

Kraliyet çifti ertesi yıl, 6 Mayıs'ta ilk çocukları Prens Archie'yi kucaklarına aldı.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden istifa ederek Kaliforniya'ya yerleştiler.

Markle ertesi yılın haziran ayında kızı Prenses Lilibet'i dünyaya getirdi.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

O gün bugündür adları hep kraliyet ailesiyle yaşadıkları tartışmalar ve kendilerine ABD’de kurmaya çalıştıkları yeni hayatları ve girişimleriyle anılan çift diğer kraliyet ailesi üyelerinden farklı olarak özel hayatlarını artık çok daha fazla göz önünde yaşıyor.

Unutulmaz düğünün hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı… ‘8 yıl önce bugün evlendik’

Haberin Devamı

Meghan Markle yüzlerini göstermemeye dikkat ederek de olsa sık sık iki çocuğu Archie ve Lilibet’in fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor. Meghan kocası Harry’yle yaşadıkları büyük aşkı da kanıtlamak istercesine birçok paylaşım yapmaya devam ediyor.

Gözden KaçmasınNefret edip kaçtığı aileye takıntılı hale geldi… Onları para hırsı için ölene kadar kullanacakNefret edip kaçtığı aileye takıntılı hale geldi… Onları para hırsı için ölene kadar kullanacak!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meghan Markle#Prens Harry#Evlilik Yıl Dönümü

BAKMADAN GEÇME!