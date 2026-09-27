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‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

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#Lana Del Rey#Jeremy Duffrane#Ünlü Çiftler
‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 15:33

Ünlü şarkıcı iki yıl önce kimselere haber vermeden gizlice düğün yapmış, sürpriz evliliği herkesi şaşkına çevirmişti. Bu düğünün bu kadar büyük şaşkınlık yaratmasının sebebi ise yıldız ismin eş seçimi olmuştu…

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Lana Del Rey, bataklık turu ve timsah rehberi kocası Jeremy Dufrene ile evliliğinin ikinci yıl dönümünü kutlarken daha önce hiç görülmemiş düğün görüntülerini ve aşk pozlarını paylaştı.

Yakın zaman önce eşiyle Los Angeles'ta alışverişe çıktığında görüntülenen 41 yaşındaki şarkıcı, Dufrene ile 26 Eylül 2024'te Louisiana'daki bataklık bölgesinde (bayou) gerçekleşen romantik bir törenle evlenmişti girmişti.

‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

"Born To Die" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan sanatçı, bu yıl dönümünü kutlamak amacıyla Instagram sayfasında bir dizi hoş fotoğraf ve video paylaştı.

Paylaşılan videolardan biri, çiftin açık havadaki düğünlerinde nikah kürsüsü önünde öpüştükleri anı gözler önüne seriyordu. Dufrene'in, davetlilerin önünde romantik bir öpücük için kendine doğru çektiği şarkıcının başının arkasına nazikçe elini koyduğu görülüyordu.

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‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

Del Rey düğününde lüks gelinlik markası CINQ'in imzasını taşıyan; kabarık etekli ve yakası dantel detaylı bir gelinlik giymişti.

Ünlü şarkıcı düğün günlerinden başka karelere de yer verdi; bunlardan biri, o dönem henüz yeni evli olan çiftin bir teknede öpüştüğü anı gösteriyordu. Siyah-beyaz bir başka karede ise Del Rey, diğer davetlilerle birlikte kameraya neşeyle gülümserken görülüyordu.

‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

Del Rey, birlikte çıktıkları kara yolu seyahatlerinden görüntüler paylaşarak takipçilerine evlilik hayatlarına dair kesitler sunmaya devam etti. "Video Games" şarkısının yorum kısmında ünlü şarkıcı şunları yazdı: "Selam kocacığım, ikinci yıl dönümümüz kutlu olsun... Yaşadığım her yeri yeniden bir yuva gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim. Ve ayrıca küçük ailemize de... yaptığımız her şey kelimenin tam anlamıyla harika. Sevgiler."

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Lana Del Rey, “ünsüz” kocası Jeremy Dufrene ile ilk kez 2019 yılında Louisiana'daki Buku Music + Art Project etkinliğinde sahne aldığında tanışmıştı. Ünlü şarkıcı ziyaret ettiği bu şehirdeyken, onun bataklık teknesi turlarından birine katılmaya karar vermişti.

‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

2023 yılında bir tura daha katılmış ve bu geziden paylaştığı fotoğrafın altına "Sevgilim @jeremy.dufrene ile ailece" notunu düşmüştü.

Çift, nikah masasına oturmadan bir ay önce, Leeds Festivali'ndeki performansının ardından Londra'da birlikte görüntülenerek ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.

‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

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Lana Del Rey’in kimselerin tanımadığı, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten çocukları olan bu tur rehberi adamla evlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Ancak ünlüler dünyasından olmayan kocasıyla gözlerden uzak bir hayat süren ünlü şarkıcı yaptığı bu seçimden dolayı çok mutlu görünüyor…

‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

Geçen yılın ağustos ayında Del Rey, W Magazine'e verdiği bir röportajda Dufrene ile olan evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş, "İri ve tehlikeli hayvanlarla çalışan pek çok insan gibi Jeremy de sakin ve güçlü bir duruşa sahip. Tanıştığımızda ona aşık olduğumu hemen fark ettim; ancak benim hayatımdaki karmaşıklıklar nedeniyle işlerin zorlaşabileceğini de biliyordum." demişti.

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‘Ünsüz’ kocası onu çok mutlu bir kadın yaptı: Nice yıllarımız olsun sevgilim

Ünlü şarkıcı, eşinin "sözünün eri bir adam" olduğunu belirterek ondan övgüyle bahsetmiş ve aşklarını "Canımı sıkan her şeyi —ki bunlardan çokça vardı!— o sadece dinler ve şöyle derdi: 'Sen kendin ol; ben seni daha çok seveceğim.'" diyerek anlatmıştı.

Del Rey kocası için "Jeremy hayatımdaki en etkili kişi. Toplum içinde sessizdir ama benim yanımdayken sürekli konuşur." diyor.

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#Lana Del Rey#Jeremy Duffrane#Ünlü Çiftler

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