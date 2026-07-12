‘Ünsüz’ karısı ve dört kızı onun her şeyi… Onları yan yana görünce mutluluktan gözleri doluyor!

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Sadece oyunculuk değil, senaryo yazarlığı ve yapımcılık da yaparak Hollywood’un en dev isimlerinden biri haline gelen Matt Damon için tüm başarılar bir yana ailesi bir yana…

Yıldız oyuncu bir yandan 17 Temmuz’da gösterime girecek son filmi Odyssey için büyük bir heyecan yaşarken bir yandan da filminin tanıtım turları arasında mekik dokumaya devam ediyor.

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Usta oyuncuya bu süreçte her zaman olduğu gibi en büyük desteği ailesi veriyor.

Geçtiğimiz günlerde filmin Londra’da yapılan prömiyerine ailesiyle birlikte katılan Matt Damon, kırmızı halıda verdiği röportajda bu iddialı proje için ailesini ihmal etmek zorunda kaldığını ve bunun kendisini ne kadar üzdüğünü anlattı.

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Filmin dünyanın dört bir yanında yapılan ve uzun süre devam eden çekimleri boyunca ailesinden ayrı kalan yıldız oyuncu karısı Luciana Barroso ve kızlarının onu sette ziyarete geldiğini ancak kendisinin yoğun çekimler yüzünden burada bile onlara yeteri kadar zaman ayıramadığını itiraf etti.

55 yaşındaki oyuncu prömiyerde birlikte poz verdiği kızları, Alexia (27), Isabella (20), Gia (17) ve Stella (15) ve eşi Luciana Barroso ile birlikte orada olmanın çok kıymetli olduğunu çünkü ailesinin filmin çekim sürecinde çok fedakârlık yaptığını söyledi.

Entertainment Tonight ile yaptığı röportajda, Odyssey filminin yıldızı, dört kızının yıllar içinde ne kadar büyüdüğünü de anlattı. Damon, onları filmin galasına getirdiği için “çok mutlu” olduğunu ve onları görünce “gözlerinin dolduğunu” da itiraf etti.

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“Ailemin burada olması harika çünkü onlar da bunun için çok şey feda etmek zorunda kaldılar" diyen Matt Damon Odyssey filminin çekim sürecini anlatırken “Uzun bir süreliğine onlardan uzaklaştım, gelip beni ziyaret ettiler ama çok yoğundu. Çok uzun bir filmdi, çok yorucu bir çekimdi ve kızlarımın bu akşam filmi görmelerinden dolayı çok heyecanlıyım” dedi.

Kızlarını anlatırken heyecanı gözlerine yansıyan ünlü oyuncu “Kızlarım burada olduğu için çok mutluyum. Onlara bakınca ne kadar büyüdüklerini daha iyi anladım. Bugün onları görünce gerçekten babalık duygusuyla gözlerim doldu.” diyerek hislerini anlattı.

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Hollywood’un en mutlu çiftlerinden olan Matt Damon ve Luciana Barroso, filmleri aratmayan bir aşk hikâyesine sahipler…

Matt Damon, şöhretinin doruğunda olduğu dönemlerde, 2003’te, Stuck on You filminin çekimleri için Miami'deyken şöhretinden çok bunaldığı bir anda karısıyla karşılaşmıştı…

Filmin çekimleri arasında peşindeki hayranlardan ve basından kaçmak isteyen Damon, bir bara sığınmıştı. Burada barda çalışan ve ona içkisini veren ise kızını tek başına büyütmeye çalışan bekar anne Luciana Barroso’ydu.

Matt Damon ve Luciana Barroso o gün barda saatlerce sohbet ettiler ve hemen bir yakınlaşma yaşadılar. Matt Damon kendi dünyasından olmayan bu “ünsüz” ama güzel ve güçlü kadından çok etkilenmişti.

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Çift 2005’te evlendi ve 2006, 2008 ve 2010’da peş peşe üç kızları oldu. İkilinin en büyük kızları Alexia ise Luciana Barroso’nun ilk evliliğinden dünyaya gelmişti.

Matt Damon ve Luciana Barroso tanıştığında daha 4 yaşında olan Alexia ünlü oyuncu tarafından büyütüldü ve her zaman Matt Damon’ı babası olarak bildi.

Luciana Barroso, sadece kırmızı halıda eşine eşlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda Matt Damon’la çalışıyor ve yapımcılık yapıyor.

Luciana Barroso, Matt Damon’la evlendikten yıllar sonra lise yıllarında arkadaşıyla Good Will Hunting filmini izlemeye gittiğinde aslında Matt Damon'ı değil, en yakın arkadaşı Ben Affleck'i daha yakışıklı bulduğunu itiraf etmişti…