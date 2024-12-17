 Ünlü oyuncu alevlerden canını zor kurtardı... Üzerimdeki kıyafetlerle kaçtım

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Ama elbette söz konusu kişiler ünlüler bile olsa bazı doğal olaylardan onlar da nasiplerini alıyor... Bunun son örneği de bir süredir yaşanıyor.

Malibu'da çıkan orman yangınında kelimenin tam anlamıyla alevler birçok kişinin lüks evini yuttu. Alevlerin tehdidi altında kalan mülkler arasında ünlülerin evleri de bulunuyor.

Bazı ünlüler alevlere kapılmak üzere olan evlerinden zorlukla kurtulurken bazıları da bölgeyi tahliye etmek zorunda kaldı.

Dört bir dönümden fazla bir alanı etkisi altına alan ve Franklin adı verilen yangında evlerini boşaltmak zorunda kalan ünlüler arasında Beyonce ile kocası Jay Z, Lady Gaga, Julia Roberts ve Cher de bulunuyor.

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ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERLE KAÇTI

Bu büyük yangından etkilenenlerden biri de ünlü oyuncu Jane Seymour. Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir etkinlikte yaşadığı dehşeti anlattı.

Pencereden baktığında dev alevleri evinin penceresinden birkaç metre ötede gördüğünü söyleyen Seymour "Etrafıma baktığımda tüm evlerin alevlerin tehdidi altında olduğunu gördüm" dedi.

Sonra da kendilerini alevlerin arasından "Bu kadar çok insanı nasıl kurtardıklarını bilmiyorum" dediği ekiplerin çekip çıkardığını anlattı.

Seymour, evden kaçmak zorunda kaldığında sadece kendisi için önemli birkaç eşyasını alabildiğini hatırlattı.

"Dürüt olmak erekirse evden üzerimdeki kıyafetlerle koşarak kaçtım. Sanırım üzerime fazladan bir kazak geçirebildim. Anemin toplama kampından kurtardığı bir kaç kitabı yanıma alabildim" dedi.

Seymour, yine de bu kadar büyük bir felaketin içinden kurtulduğu için kendini şanslı gördüğünü de sözlerine ekledi.

Jane Seymour, anlattığına göre büyük yangından kaçarken kıyafetlerini bile alamadı. Üzerindeki kot pantolon ve tişörtün yanına bir kazak alabildi.

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99 YAŞINDAKİ OYUNCU CANINI ZOR KURTARDI

Ünlüler arasında yangınla en zorlu mücadeleyi veren kişi ise yılların oyuncusu Dick Van Dyke oldu.. 99 yaşındaki oyuncu kelimenin tam anlamıyla bu yangından canını zor kurtardı.

Karısı Arlene ile birlikte dört bir yanlarını saran alevlerin arasında kalan Dick Van Dyke, Today adlı programa konuştu.

Alevlerin, evinin yakınındaki tepeden kendilerine doğru yaklaştığını anlatan usta oyuncu dehşet anlarını anlattı: "Arabaya doğru sürünüyordum. Tükenmiştim ve ayağa kalkamıyordum. Üç komşu gelip beni kurtardı" dedi.

Van Dyke'ın evinin yakınındaki güvenlik kamerasına da ünlü oyuncunun yanında karısı ve evcil hayvanlarıyla birlikte yangından kaçmaya çalıştığı anları yakalandı.

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Daha sonra sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda karısının ve kendisinin yangından kurtulduğunu ifade etti oyuncu.

Van Dyke, hem kendisi büyük yangından kurtuldu hem de evi. Fakat oyuncunun mülkünün yakınındaki bazı evler alevlere kurban gitti.

Van Dyke ve eşi alevlerin arasından komşularının yardımıyla kurtuldu.