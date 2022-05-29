Ünlülerin klasikleri

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GARAJDA YIPRANMASIN

Klasik arabalarına gözleri gibi bakan ünlüler, araçları kullanmadıkları zaman garajlarında özenle saklıyor, tozlanma ve yıpranmaya

karşı da özel örtüler diktiriyor.

O isimler arasında Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve sosyetik güzel Özben Önal da var. Üç ünlü isim de araçları için Sinan Öztürk’ün sahibi olduğu Brandy Premium Cover markasına ipek kumaşlardan su geçirmez özel örtüler yaptırdı.

İPEKLERE SARDILAR

Garajında milyonluk araçları bulunan Cem Yılmaz sadece klasikleri için değil, tüm otomobilleri için ipek kadife örtü diktirdi.

Zafer Algöz de Mercedes SL Pagoda’sı için aynı kumaştan sipariş verdi. Özben Önal ise Mercedes SLC aracı için kadife soft, Alfa Romeo Spider’ı için de ipek kadife tasarım yaptırdı.