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Ünlülerin klasikleri

#Cem Yılmaz#Zafer Algöz#Özben Önal
Ünlülerin klasikleri

Klasik araba tutkunları Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Özben Önal, garajda sakladıkları milyonluk araçlarını pamuklara sarıp sarmalıyor! Üç ünlü isim de klasiklerini özel olarak yaptırdıkları ipek kadife kumaşlarla koruyor.

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GARAJDA YIPRANMASIN

Klasik arabalarına gözleri gibi bakan ünlüler, araçları kullanmadıkları zaman garajlarında özenle saklıyor, tozlanma ve yıpranmaya
karşı da özel örtüler diktiriyor.

O isimler arasında Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve sosyetik güzel Özben Önal da var. Üç ünlü isim de araçları için Sinan Öztürk’ün sahibi olduğu Brandy Premium Cover markasına ipek kumaşlardan su geçirmez özel örtüler yaptırdı.

Ünlülerin klasikleri

İPEKLERE SARDILAR

Garajında milyonluk araçları bulunan Cem Yılmaz sadece klasikleri için değil, tüm otomobilleri için ipek kadife örtü diktirdi.

Zafer Algöz de Mercedes SL Pagoda’sı için aynı kumaştan sipariş verdi. Özben Önal ise Mercedes SLC aracı için kadife soft, Alfa Romeo Spider’ı için de ipek kadife tasarım yaptırdı.

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