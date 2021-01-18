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Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Ünlülerin kar sevinci

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Ünlülerin kar sevinci
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Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün İstanbul ve çevre illerde başlayan kar yağışının ardından yaşadıkları kar sevincini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. İşte ünlülerin kar manzaraları...

Kartopu savaşı yaptılar
Beren Saat ile Kenan Doğulu kar keyfi yaptılar. Çift, kar topu oynayıp eğlenceli anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlülerin kar sevinci

Zirvede tatil

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira’yı da alıp Uludağ’a gitti. Akalın, karlar üstünde ailesiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasının Hikaye kısmından paylaştı.

Ünlülerin kar sevinci

Sevgiliyle kayak keyfi

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde olan Seren Serengil, evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Palandöken’e kayağa gitti.
Seren Serengil, kayak yaparken çekilen videosu ile tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı: “Bayıldık buranın pistlerine.”

Ünlülerin kar sevinci

Sev şükret kar ye

Hande Erçel yanında köpekleriyle evinin bahçesine çıktı, çektirdiği fotoğrafları “Sev, yaşa, şükret, kar ye” notuyla sosyal medyada yayınladı.

Ünlülerin kar sevinci

Kar altında boks

Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Lauren Bektaş, kar yağarken spor hocasıyla boks yaptı.

Ünlülerin kar sevinci

Yerde yuvarlandı

Ceyda Düvenci ve oğlu Ali, evlerinin bahçesinde oyunlar oynadı. Karlar üstünde yuvarlanan ünlü oyuncunun o keyifli dakikalarını eşi Bülent Şakrak kaydetti.

Ünlülerin kar sevinci

Kar kraliçesi

Sinem Kobal da karları görünce soluğu evinin bahçesinde aldı, paylaştığı fotoğraflara takipçileri “Kar kraliçesi” yorumunu yaptı.

Ünlülerin kar sevinci

Leyla’nın sevinci

Seda Bakan’ın 1.5 yaşındaki kızı Leyla ilk kez karlarla oyun oynadı. Oyuncu, kızının şaşkınlığını ve mutluluğunu gösteren fotoğrafları Instagram’da paylaştı.

Ünlülerin kar sevinci

Soğuk şaka

İdo Tatlıses karlar üzerinde videosunu çeken nişanlısı Yasemin Şefkatli’ye şaka yaptı, hiç beklemediği bir anda yüzüne kartopu fırlattı. Tatlıses o videoyu Instagram’da paylaştı.

Ünlülerin kar sevinci








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