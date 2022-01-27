Ünlülerin kar keyfi

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AYÇA ERTURAN



Oğulcan Kırca ile evli olan Ayça Erturan, kasım ayında kucaklarına aldıkları bebekleri Nova’yı karla tanıştırdı. “İlk Nova tanesi karla buluştu” diyen Erturan ve 87 günlük bebeğine beğeni yağdı.



PELİN ÖZTEKİN

Oyuncu Pelin Öztekin, her zaman trafik olan İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Bağdat Caddesi’nin karlar altındaki görüntüsünü paylaştı. Bomboş caddede poz veren Öztekin, o anların keyfini çıkarttı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Sevilen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve köpeği Bolt ile karın keyfini çıkarttı. Bolt’un mutlulukla karda koştuğu anları paylaşan Şaşmaz’a eşi “ikinizi de çok seviyorum” yorumunu yaptı. BİGE ÖNAL

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Oyuncu Bige Önal, karda yürüyüş yaparken verdiği pozları sosyal medya takipçileriyle paylaştı. “En sevdiğim kar” diyen oyuncuya hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

KAAN YILDIRIM

Mevlana dizisinin çekimleri için Konya’da bulunan Kaan Yıldırım, ekip arkadaşlarıyla karın tadını çıkardı. Karda gezdikten sonra Can Nergis, Bülent İnal ve Caner Bakırcı ile mutfaktaki bir pozlarını paylaşan Yıldırım, köfte yaptıklarını söyledi.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR

Oyuncu Zeynep Özyağcılar, herkesin aksine “kardan kadın” yaparak, altına da uzun bir yazı yazdı: “Ensemden kar atıldığında gülmediğim gün büyüdüm. Ve herkes çok seviyor diye kar topu oynamayı severmiş gibi yapmadığım zaman. Ben bastığımda çıkan sesi seviyordum ve izlemeyi ve kardan kadın, kuş, balık, melek falan yapmayı.”



SEREN FOSFOROĞLU



Oyuncu Seren Fosforoğlu, İstanbul’da yağan karın tadını eşi Kaan Önal ve kızı Nil’le çıkardı. Kızıyla küçük bir kardan adam yapan Fosforoğlu, o anları “karda çocuk olmak” yorumuyla yayınladı.



NİLPERİ ŞAHİNKAYA



Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile İstanbul’da yağan karın tadını Belgrad Ormanları’nda çıkardı. Şahinkaya o anları, “Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafa dikkatlice bakın, belki şirinleri görebilirsiniz” diyerek paylaştı.



IŞIN KARACA



Demet Akalın ile birlikte Uludağ’a giden Işın Karaca, o anları takipçileriyle paylaştı. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile bol bol kayak yapan Karaca, “hayattan üç gün çaldık, çocuklarla çocuk olmak” yorumuyla paylaştı fotoğraflarını.



ALMEDA SAYIŞMAN



Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Sayışman, çocukları Efehan ve Alina ile bahçede kar keyfi yaptı. Güzel model, sonrasında tek başına bahçeye çıkarak poz verdi ve o anları “karda dans” yorumuyla paylaştı.



ALİNA BOZ



Güzel oyuncu Alina Boz, karın tadını İstanbul’da çıkardı. Menajer Ece Bölükbaş ile bahçede oynayan Boz, çocuklar gibi eğlendi.



ÖZGÜN



Sevilen şarkıcı Özgün, eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile birlikte kar keyfi yaptı. Oğluyla birlikte kardan adam yapan Özgün, fotoğrafın altına “Ediko’nun katkılarıyla 2022 kışının ilk kardan adamı hazır” yazdı.



BUSE VAROL



Oyuncu Buse Varol, eşi Alişan ve çocuklarıyla oturdukları sitenin bahçesinde karın keyfini çıkarttı. Ardından tek başına karda poz veren Varol, o anları “Vallahi ne yalan söyleyeyim fotoğraf çekileceğim diye dondum” diye paylaştı.





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Köpeğiyle keyif yaptı

Aras Bulut İynemli, köpeğiyle birlikte karlı havanın tadını çıkardı. Önce yürüyüş yapan oyuncu, ardından karların üzerine yatarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bakmayın poz verdiğime



Tolgahan Sayışman da kar manzarasında fotoğraf çektiren isimlerdendi. Çektirdiği kareyi Instagram’a yükleyen oyuncu, yazdığı notla ise şaşırttı: “Bakmayın böyle poz verdiğime. Pek aram yok karlı havalarla.”

Köpeğini gezdirdi

Gül Gölge, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir yandan Bebek Parkı’nda köpeğini dolaştıran Gölge, bir yandan da kahvesini içti. (Deniz BOY)

Kar motoruyla dolaştı

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Kar tatiline çıkan isimlerden Engin Altan Düzyatan, kar motoruyla dolaştı. Oyuncu, o anlarını sosyal medyada da takipçilerinin beğenisine sundu.

Karın keyfini yine çocuklar çıkardı

Mahmut Orhan, köpeğiyle birlikte verdiği pozu Instagram’da yayınladı. Müzisyen, karenin altına “Karın keyfini yine çocuklar çıkardı” notunu yazdı.

Arzu Sabancı evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Otururken verdiği pozu Instagram’da paylaşan Sabancı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Kendall ve ben

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde karlar arasında verdiği bikinili pozla dikkatleri çekmişti. Rachel Araz Kiresepi de Jenner’ın pozuna gönderme yaptı. Kiresepi, yaptığı kardan adama bikini giydirdi; “Kendall ve ben” notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Alpler’e gitti

Cemiyet hayatının ünlü ismi Sitare Kalyoncuoğlu, kar tatili için Alpler’i tercih etti. Kayak merkezinde çektirdiği pozu Kalyoncuoğlu, sosyal medyada da yayınladı.

Uludağ pozu

Derin Mermerci, Uludağ’a kar tatiline gitti. Tatilde çektirdiği pozu Mermerci, sosyal medyada paylaştı.

Kaplanın gözü

Kar tatiline giden ünlülerden biri de Hatice Şendil oldu. Ünlü oyuncu, kayak pistinde verdiği pozu Instagram’da paylaştı. Kaplan desenli bir mont giyen Şendil, karenin altına İngilizce “Kaplanın gözü” notunu düştü.