Gizlilik anlaÅŸmasÄ± bile imzalanÄ±yor: SilahlÄ± korumalarÄ±yla gelip estetik operasyon yaptÄ±rÄ±yorlar

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KLÄ°NÄ°ÄžE TANINMADAN GÄ°DÄ°YORLAR

Bu Ã¼nlÃ¼lerin birÃ§oÄŸunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde "neÅŸterinin katkÄ±sÄ±" olduÄŸu bilinen tanÄ±nmÄ±ÅŸ estetik cerrahÄ± ise bu operasyonlarÄ±n nasÄ±l gizli tutulduÄŸunu, Ã¼nlÃ¼lerin kliniÄŸine nasÄ±l tanÄ±nmadan geldiÄŸini anlattÄ±.

KIM KARDASHIAN, KHLOE KARDASHIAN VE IGGY AZALEA HASTALARI ARASINDA

AralarÄ±nda Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Iggy Azalea ve Jordyn Woods gibi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ simalarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ defalarca ameliyat eden estetik cerrah Ashkan Ghavami, Ã¼nlÃ¼lerin bu gizliliÄŸi nasÄ±l saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ghavami'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re, Ã¼nlÃ¼lerin estetik mÃ¼dahale geÃ§irdiklerini gÃ¶zlerden uzak tutma isteÄŸi yÃ¼zÃ¼nden "yaptÄ±ÄŸÄ± en iyi iÅŸler" hep gizli kaldÄ±.

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GÄ°ZLÄ°LÄ°K ANLAÅžMASI: GÃ–RDÃœKLERÄ°NÄ°, DUYDUKLARINI ANLATMALARINA Ä°ZÄ°N YOK

Page Six'e konuÅŸan Doktor Ashkan Ghavami, birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kliniÄŸine geldiÄŸini, birÃ§oÄŸunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde beÄŸenmedikleri yerleri dÃ¼zelttiklerini anlattÄ±. Sonra da Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¶ntemleri konusunda bilgi verdi. Ghavami, Ã¼nlÃ¼lerin "gizlilik" isteÄŸine her zaman Ã¶ncelik veriyor sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. Bunu da ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti Ghavami: "SÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±m baÅŸÄ±ndan beri biliyorlar ki benim iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan herkes bir gizlilik anlaÅŸmasÄ± imzalamak zorundadÄ±r. Yani bu kiÅŸilerin, kliniÄŸimde gÃ¶rdÃ¼kleri ya da duyduklarÄ± ÅŸeyler konusunda konuÅŸmalarÄ±na izin verilmiyor."

BAZI ÃœNLÃœLER EVLERÄ°NE Ã‡AÄžIRIYOR

Doktor Ghavami'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in kliniÄŸinin bulunduÄŸu binaya gitmiyor. Kimi zaman onlarÄ±n evinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±yorlar. Ama sonuÃ§ta operasyon iÃ§in kliniÄŸe gitmeleri gerekiyor. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iÅŸte bu noktada da Ghavami'nin ofisinin bulunduÄŸu bina devreye giriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orasÄ± da gizliliÄŸe destek olacak Ã¶zellikler taÅŸÄ±yor. Ghavami'nin kliniÄŸi yÃ¼ksek ve birÃ§ok iÅŸ yerinin bulunduÄŸu bir binada yer alÄ±yor. BÃ¶ylece estetik operasyon iÃ§in giden Ã¼nlÃ¼lerin binanÄ±n hangi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne girdiÄŸi belli olmuyor. ÃœnlÃ¼ estetik cerrah da iÅŸte bu Ã¶zelliÄŸi nedeniyle bu binayÄ± tercih ettiÄŸini anlattÄ±.

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HastalarÄ± arasÄ±nda sadece Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ± yok ünlü doktorun. BaÅŸka ülkelerden de birçok kiÅŸi estetik operasyon için onun kliniÄŸinin kapÄ±sÄ±nÄ± çalÄ±yor. Hatta devlet baÅŸkanlarÄ± bile. Bu konuda da ÅŸunlarÄ± söyledi Ghavami: "Bu kiÅŸiler buraya tamamen silahlÄ± olan korumalarÄ± eÅŸliÄŸinde geliyorlar. Onlar benim muayenehanemdeyken de korumalarÄ± binanÄ±n koridorlarÄ±nda gezinip istedikleri gizliliÄŸi saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor."

Doktor Ghavami'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re binanÄ±n bir Ã¶n giriÅŸi bir de arka giriÅŸi bulunuyor. "Hem kliniÄŸin hem de operasyon merkezinin birer arka giriÅŸleri var. Birileri bu Ã¼nlÃ¼leri ya da onlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± binanÄ±n asansÃ¶rÃ¼nde gÃ¶rebilir. Ama nereye gittikleri kesin olarak kestiremez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ binada 300 tane ofis var. Bu Ã¼nlÃ¼ler avukatlarÄ±nÄ± ya da diÅŸ doktorlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in de binaya gelmiÅŸ olabilirler" diyerek gizlilik adÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda ipuÃ§larÄ± verdi Ashkan Ghavami.

IGGY AZALEA GÄ°ZLÄ°LÄ°K YANLISI DEÄžÄ°L

Doktor Ashkan Ghavami'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler kliniÄŸine gelen ve tanÄ±nmak istemeyen bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra peruk bile kullanÄ±yor. Son dÃ¶nemde ise koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak takÄ±lan maskeler bu Ã¼nlÃ¼lerin imdadÄ±na yetiÅŸiyor. Estetik cerrahÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in gizlilik, o kadar da Ã¶nemli deÄŸil. Bu gruptakiler de kliniÄŸine hiÃ§bir Ã¶nlem almadan geliyor ve estetik geÃ§irdiklerini de gizlemiyorlar. Bu Ã¼nlÃ¼lerden biri de Iggy Azalea. Doktor Ghavami, Ã¼nlÃ¼ rap'Ã§inin estetik konusunda aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi: "Iggy, benim yaptÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶ÄŸÃ¼s estetiÄŸini sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±. GÃ¶ÄŸÃ¼slerinin yanÄ± sÄ±ra burun estetiÄŸi hakkÄ±nda da rÃ¶portaj verdi. Bu konuda gayet aÃ§Ä±k."

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KULAKTAN KULAÄžA...

Ama Ghavami'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ mÃ¼ÅŸterisi ise estetik operasyon geÃ§irdiÄŸinin bilinmesini istemiyor. Bu estetik mÃ¼dahaleler de onlarÄ±n yakÄ±n Ã§evreleriyle kÄ±sÄ±tlÄ± kalÄ±yor. Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Doktor Ghavami "BirÃ§ok kiÅŸi hastalarÄ±mÄ±n benim yaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸleri sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Fakat bu doÄŸru deÄŸil. ÃœnlÃ¼ bir hasta ya da yabancÄ± bir Ã¼lkeden gelen bir kraliyet ailesi Ã¼yesi ya da devlet yÃ¶neticisi bazen bana bazÄ± yakÄ±nlarÄ±nÄ± gÃ¶nderir. Ä°ÅŸte bu benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Bir hastamÄ±n, sadece arkadaÅŸlarÄ±na deÄŸil kendi ailesinden, kendi canÄ±ndan kanÄ±ndan birine beni Ã¶nermesi Ã§ok deÄŸerli" diye konuÅŸtu.

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