Ünlü şarkıcıyla aşk eski dostları ayırdı... İkisi de gönlünü ona kaptırdı

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Aralarından birinin eski eşi, bir süre sonra bir başkasının yeni sevgilisi olabiliyor. Ya da bazen iki arkadaş farklı zamanlarda aynı insana aşık oluyor.. Bu duruma genel olarak kimse aldırmasa da kimi zaman dostluklar bile bitebiliyor.

Bütün bunları neden anlattık derseniz... Top model Alessandra Ambrosio bir süredir Buck Palmer ile aşk yaşadığını dünyaya ilan etti. Zaten ünlü model genel olarak gönül ilişkilerini de öyle çok gizli saklı tutmuyor.

Ambrosio'nun sevgilisi model arkadaşı Jessica Hart'ın kardeşi Ashley ile evliydi. Çift boşanıp yollarını ayırdı.

Burada ilginç olan nokta Ambrosio'nun sevgilisi Palmer'ın, model arkadaşı Jessica Hart'ın eski eniştesi olması...

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Palmer, bir dönem Jessica'nın kardeşi Ashley ile evliydi. Sonra çift boşandı ve yollarını ayırdı. Buck Palmer da şimdi Alessandra Ambrosio ile flört ediyor.

Onlar gösteri dünyasında aşk nedeniyle yolları kesişen tek örnek değil. Gelin geçmişte de buna benzer durumlar yaşayan ünlüleri bir hatırlayalım.

ARKADAŞLIKLARI BOZULMADI

Selena Gomez, meslektaşı Taylor Lautner ile 2009 yılında bir film çekiminde tanıştı... O dönemde iki genç yıldız birbirlerinden hoşlandı ve yakınlaştı.

Ama İleri sürülenlere göre Lautner'ın babası oğlunun kariyerinin iyi ilerlemesi için hayatında kimsenin olmaması gerektiğini düşündü.

Taylor Lautner, henüz çok genç olduğu için de babasının bu fikrini kabul etti. Zaten Gomez ve Lautner, o dönem yakınlaştıklarını hep inkar ettiler.

Sonra Taylor Lautner, Selena Gomez'in hem arkadaşı hem meslektaşı olan Taylor Swift ile bir romantik ilişki yaşadı. Ama ilişkileri kısa sürdü.

Bu yaşanan romantik yakınlaşma Selena Gomez ile Taylor Swift'in arasını da bozmadı.

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Gomes ile Swift, gençliklerinin erken döneminde Taylor Lautner ile kısa yakınlaşmalar yaşadı.





TAM BİR AŞK KESİŞMESİ

Hailey Baldwin ile Justin Bieber şimdi bebeklerini büyütün evli ve mutlu bir çift. Bunun öncesinde 2015 yılında kısa bir ilişki yaşayıp sonra yollarını ayırdılar.

Kader onları 2018 yılında bir kez daha bir araya getirdi. Zaten ondan sonra da bir daha ayrılmadılar.

Ama Hailey Baldwin, Justin Bieber ile yeniden karşılaşıncaya kadar bir ara Shawn Mendes ile flört etti. Bieber ile Mendes de aynı sektörde faaliyet gösterip zaman zaman ortak işlere de imza atıyordu.

Belli ki bu yaşananları bütün taraflar çoktan unuttu.

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Hailey Baldwin, Justin Bieber ile evlenmeden önce bir süre Shawn Mendes ile flört etti.





İKİ ARKADAŞ AYNI ADAMA AŞIK OLDU

Gwyneth Paltrow ile Drew Barrymore, erken yaşta ünlü olan iki meslektaş. İkisinin aileleri de Hollywood'un önde gelenlerinden.

Bir dönem yakın arkadaş olan Paltrow ile Barymore farklı zamanlarda aynı adama aşık oldu.

Barrymore, 1997 ile 1999 arasında Luke Wilson ile flört etti. Ama sonra yollarını ayırdı.

Bunun nedeni de Wilson'ın, The Royal Tenenbaums adlı filmde birlikte rol aldığı Gwyneth Paltrow ile yakınlaşmasıydı. Ama bu ilişki de 2001 yılında sona erdi.

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Onlar da farklı zamanlarda Luke Wilson ile flört etti.





ORTAK NOKTA BRAD PITT

Paltrow, gençlik yıllarının en gösterişli aşkını Brad Pitt ile yaşadı. Hatta bir dönem nişanlandılar bile. Ama sonra yolları ayrıldı. Bu ilişki 1994 ile 1997 arasında sürse de yankısı büyük oldu. Üstelik hala da unutulduğu söylenemez.

Brad Pitt ise Paltrow ile arkadaşı Jennifer Aniston'ın ortak noktasıydı.

Paltrow'dan ayrıldıktan sonra Pitt, Aniston ile flört etti. Sonra da evlendi. Mutlu evlilikleri de Brad Pitt'in Angelina Jolie'ye aşık olması yüzünden bitti.

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Paltrow, Brad Pitt ile nişanlanıp ayrıldı... Aniston ise evlenip boşandı.





ÖNCE O FLÖRT ETTİ SONRA EN YAKIN DOSTU

Jennifer Aniston'dan devam edelim...

Bilindiği gibi Aniston'ın Friends dizisinde birlikte rol aldığı Courteney Cox en iyi arkadaşlarından biri. Peki ya onların da aynı adamla flört ettiğini biliyor musunuz? Her ikisi de farklı zamanlarda Ccounting Crowds adlı müzik grubunun solisti Adam Duritz ile romantik ilişki yaşadı.



Önce Jennfer Aniston 1995 yılında Duritz ile tanıştı. Bu romantik ilişki kısa sürdü. Duritz bundan iki sene sonra da bu kez Courteney Cox ile romantik bir ilişki yaşadı.

İki yakın dost farklı zamanlarda Adam Duritz ile ilişki yaşadı.





ONLARIN ARKADAŞLIĞI BOZULDU

Şimdi kulağa inanılmaz geliyor belki ama bir dönem Katy Perry ile Taylor Swift yakın arkadaştı.

Bütün bunlar 209 yılına ait hatıralar zaten. Birçok kişinin inancına göre iki arkadaşın arasına meslektaşyarı John Mayer girdi.

Taylor 2009 ve 2010 arasında Mayer ile flört etti. Sonra da John Mayer. Katy Perry ile romantik bir ilişki yaşadı.

İşte bu durumun da Perry ile Swift arasındaki dostluğu bitirdiği yıllardır konuşuluyor.

Taylor Swift şimdi Travis Kelce ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.